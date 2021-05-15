Юлия Ефимова: «Отправляюсь в Будапешт на чемпионат Европы»

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram.

«Спасибо, Канны! — написала спортсменка. — Я хорошо потренировалась здесь. Отправляюсь в Будапешт на чемпионат Европы».

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште с 10 по 23 мая.