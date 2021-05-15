Юлия Ефимова: «Отправляюсь в Будапешт на чемпионат Европы»
21:32
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram.
«Спасибо, Канны! — написала спортсменка. — Я хорошо потренировалась здесь. Отправляюсь в Будапешт на чемпионат Европы».
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште с 10 по 23 мая.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CO5zS4GJts0/?igshid=j0rqpb9p0fi3
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