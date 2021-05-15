Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Новости   //    Плавание

Юлия Ефимова: «Отправляюсь в Будапешт на чемпионат Европы»

21:32
Теги:

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram.

«Спасибо, Канны! — написала спортсменка. — Я хорошо потренировалась здесь. Отправляюсь в Будапешт на чемпионат Европы».

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Будапеште с 10 по 23 мая.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO5zS4GJts0/?igshid=j0rqpb9p0fi3

Читайте также

В лыжный Кубок мира хотят добавить больше марафонов. Для Большунова это отличный подарок
Nexit вслед за Brexit: Нидерланды готовы выйти из ЕС по-английски
В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Занимающаяся магией мать выпотрошила своего младенца и заколола дочь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд