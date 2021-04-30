Ефимова опубликовала фото в прозрачном платье

Шесткратная чемпионка мира Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в Instagram. Спортсменка сфотографировалась в прозрачном платье.

Напомним, Ефимова на прошедшем чемпионате России заняла второе место на дистанции 100 метров брассом и отобралась на Игры в этой дисциплине, но на своей основной дистанции 200 метров брассом стала только третьей и не попадает в олимпийскую квоту. Однако окончательное решение будет принимать тренерский совет.

Первые два места заняли Евгения Чикунова и Мария Темникова. Ранее в 2019 году Ефимова также заняла третье место на данной дистанции, но попала на чемпионат мира решением тренерского совета. В результате на ЧМ-2019 в южнокорейском Кванджу Юлия заняла первое место.