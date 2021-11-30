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Ефимова отказалась от выступления на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

17:43
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Главный тренер сборной России Сергей Чепик заявил, что Ефимова отказалась от выступления на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби.

«Она отказалась, потому что ее отец не сможет полететь вместе с ней. Без него она выступать не хочет», — сказал Чепик ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 21 декабря, Ефимова имела право выступить на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13070359

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Иван Шитик все материалы автора
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