Ефимова отказалась от выступления на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
17:43
Главный тренер сборной России Сергей Чепик заявил, что Ефимова отказалась от выступления на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби.
«Она отказалась, потому что ее отец не сможет полететь вместе с ней. Без него она выступать не хочет», — сказал Чепик ТАСС.
Чемпионат мира пройдет с 16 по 21 декабря, Ефимова имела право выступить на дистанциях 50 и 200 метров брассом.
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