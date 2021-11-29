Ефимова не выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде
19:56
Президиум Всероссийской федерации плавания утвердил состав сборной команды по плаванию для участия в чемпионате мира, который состоится 16-21 декабря в Абу-Даби (ОАЭ), и по плаванию на открытой воде для участия в заключительном этапе Мировой серии FINA/CNSG по марафонскому плаванию и новом формате смешанной эстафеты по плаванию на открытой воде, сообщает сайт организации.
Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова не вошла в состав сборной России.
Соревнования по плаванию на открытой воде пройдут 15-16 декабря, по плаванию — 16-21 декабря.
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