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В Петербурге в третий раз перенесли заседание по делу тренера, отказавшегося надевать маску

12:59

Заседание по делу об административных правонарушениях тренера по плаванию в ластах Александра Ильина перенесено третий раз подряд, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Заседание отложено на 10 декабря», — говорится в сообщении.

22 ноября специалист отказался надевать маску в аэропорту Пулково. 24 ноября он также не стал надевать маску перед судебным заседанием. 26 ноября он не появился в суде, взяв больничный. 1 декабря он не явился на заседание.

Дополнительная информация:

http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud

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Виктория Кравченко все материалы автора
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