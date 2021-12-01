В Петербурге в третий раз перенесли заседание по делу тренера, отказавшегося надевать маску
12:59
Заседание по делу об административных правонарушениях тренера по плаванию в ластах Александра Ильина перенесено третий раз подряд, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Заседание отложено на 10 декабря», — говорится в сообщении.
22 ноября специалист отказался надевать маску в аэропорту Пулково. 24 ноября он также не стал надевать маску перед судебным заседанием. 26 ноября он не появился в суде, взяв больничный. 1 декабря он не явился на заседание.
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