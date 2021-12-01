В Петербурге в третий раз перенесли заседание по делу тренера, отказавшегося надевать маску

Заседание по делу об административных правонарушениях тренера по плаванию в ластах Александра Ильина перенесено третий раз подряд, сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Заседание отложено на 10 декабря», — говорится в сообщении.

22 ноября специалист отказался надевать маску в аэропорту Пулково. 24 ноября он также не стал надевать маску перед судебным заседанием. 26 ноября он не появился в суде, взяв больничный. 1 декабря он не явился на заседание.