Чепик считает, что российским пловцам было бы небезопасно выступать на международных соревнованиях

Главный тренер сборной России Сергей Чепик высказался об отстранении российских спортсменов от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Владимир Валерьевич Сальников давно ведет переговоры и с FINA, и с Европейской лигой плавания. Ситуация такова, что сейчас туда ехать смысла нет. Если бы разрешение было, то каждый спортсмен принимал решение о поездке сам, но мы на сегодняшний день этого не рекомендуем — это небезопасно», — приводит слова Чепика ТАСС.

23 марта Международная федерация плавания отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.