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Сегодня, 19:49

Чепик считает, что российским пловцам было бы небезопасно выступать на международных соревнованиях

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Сергей Чепик высказался об отстранении российских спортсменов от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Владимир Валерьевич Сальников давно ведет переговоры и с FINA, и с Европейской лигой плавания. Ситуация такова, что сейчас туда ехать смысла нет. Если бы разрешение было, то каждый спортсмен принимал решение о поездке сам, но мы на сегодняшний день этого не рекомендуем — это небезопасно», — приводит слова Чепика ТАСС.

23 марта Международная федерация плавания отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/14163017
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