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Плавание

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Колесников — о турнире в Боснии: «Напрямую ни к кому не обращались — никаких претензий, конкретики никакой нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский пловец Климент Колесников рассказал, что международная федерация плавания (World Aquatics) не обращалась к нему по поводу выступления на турнире в Боснии и Герцеговине.

«На эту тему все общение идет на уровне международной и нашей федераций. Напрямую ни к кому не обращались — никаких претензий, конкретики никакой нет. Видимо, на это все какие-то свои определенные причины есть, если смотреть на это с точки зрения свода правил и того, как соревнования проводились, под какой эгидой, какого разряда соревнования. Но я в это не углублялся. Если у нашего руководства есть интерес нас отстоять, они приложат к этому все усилия. Понятно, что любой инфоповод нужен для того, чтобы нас как-то подстегнуть, где-нибудь еще отстранить. Но мы уже проплыли, факт есть факт. Приехали, получили удовольствие. Все классно, все круто», — цитирует ТАСС Колесникова.

Ранее портал Swimswam сообщил о том, что World Aquatics открыла расследование о возможном нарушении правил нейтрального статуса российскими пловцами.

Климент Колесников. Колесников заявил, что не будет осуждать спортсменов с нейтральным статусом на Олимпиаде-2024

Источник: https://tass.ru/sport/20838875
Плавание
Климент Колесников
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