Всероссийская федерация плавания возьмет на себя защиту Рылова в деле FINA

Всероссийская федерация плавания будет защищать интересы российского пловца Евгения Рылова.

«Вчера по окончании заседании Бюро FINA Международная федерация водных видов спорта опубликовала некорректный пресс-релиз. Позже в адрес Всероссийской федерации плавания поступило письмо от FINA c корректировкой формулировки заявления от 23 марта, а именно уточняется, что ВФП отказалась только от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Также ВФП сообщает, что возьмет на себя защиту интересов двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова в деле, открытом Дисциплинарной комиссией FINA», — говорится в заявлении на сайте ВФП.

23 марта в FINA открыли дисциплинарное дело в отношении Рылова из-за его участия в праздничном концерте, посвященном восьмилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

23 марта также стало известно, что FINA вовсе отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Спортсмены могли участвовать в турнирах в нейтральном статусе.