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Плавание

Сегодня, 19:35

В Федерации плавания России объяснили решение снять спортсменов с международных стартов

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Всероссийской Федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников объяснил решение о снятии всех российских спортсменов со всех соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA) до конца текущего года.

«Мы приняли взвешенное решение от имени всех федераций водных видов спорта, исходя из вопроса обеспечения безопасности наших спортсменов. Больше мне добавить нечего», — сказал «Чемпионату».

Это решение было принято после того, как FINA отстранила россиян от грядущего чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия), который пройдет с 18 июня по 3 июля.

Источник: https://www.championat.com/other/news-4644341-v-federacii-plavaniya-rossii-obyasnili-reshenie-snyat-sportsmenov-s-mezhdunarodnyh-startov.html
Владимир Сальников
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