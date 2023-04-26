Чемпионка мира Каменева — о перспективах продолжения карьеры: «Не буду мучать себя и специально тянуть до следующей Олимпиады»

Чемпионка Европы и мира Мария Каменева в интервью «СЭ» ответила на вопрос о желании и возможности продолжать карьеру вплоть до Олимпиады 2028 и 2032 годов в случае недопуска россиян к Играм в 2024 году.

«Жизнь показывает лично мне, учит, вернее, что какие бы ты себе планы ни строил, все в любой момент может пойти под откос. Поэтому конкретно планировать, до какого возраста я буду плавать, сейчас не хочу. Перестала об этом думать. В юношеском возрасте еще думала о планах на всю жизнь, как долго я буду плавать, когда и где я выступлю.

Сейчас я выступаю в свое удовольствие. И вот пока мне плавание доставляет удовольствие, я буду продолжать плавать. А специально тянуть до следующей Олимпиады не хочу. Зачем себя мучить, если я перестану видеть смысл в тренировках и соревнованиях? Если они перестанут доставлять удовольствие?» — сказала Каменева.

Отметим, что российские пловцы отстранены от любых стартов под эгидой FINA до особого уведомления. Недавние рекомендации МОК в FINA приняли к рассмотрению, но не стали отменять предыдущие ограничения в адрес России и Белоруссии.

Полное интервью Марии Каменевой «СЭ» здесь