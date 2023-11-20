Чемпионат России по плаванию 2023: расписание соревнований и участники

Рылов и Ефимова выступят на чемпионате России по плаванию на короткой воде

Чемпионат России по плаванию на короткой воде начнется в понедельник, 20 ноября. В рамках соревнований, которые будут проходить в течение шести дней, спортсмены разыграют 48 комплектов наград.

Даты и место проведения чемпионата России по плаванию

Турнир будет проходить с 20 по 25 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге в Центре водных видов спорта «Невская волна».

Участники чемпионата России по плаванию

В турнире примут участие лидеры национальной сборной России: Евгений Рылов, Климент Колесников, Мартин Малютин, Михаил Довгалюк, Кирилл Пригода, Мария Каменева, Арина Суркова, Светлана Чимрова, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова, Андрей Минаков, Владислав Гринев, Илья Бородин, Максим Ступин, Дарья С. Устинова и Дарья К.Устинова, Анна Егорова и многие другие.

Также на соревнованиях выступят спортсмены из Республики Беларусь, Республики Гана, Республики Мадагаскар, Федеративной Республики Нигерия и Черногории.

Прямые трансляции чемпионата России по плаванию

Следить за ходом соревнований можно в прямом эфире по ссылке на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП). Прямую трансляцию финальных и полуфинальных заплывов соревнований покажут на каналах холдинга «Матч ТВ» и в группе в социальной сети «ВКонтакте» ВФП.

Расписание чемпионата России по плаванию

20 ноября

400 м вольный стиль — мужчины (финал)

200 м вольный стиль — женщины (финал)

100 м на спине — мужчины (полуфинал)

50 м брасс — женщины (полуфинал)

200 м баттерфляй — мужчины (финал)

400 м комплекс — женщины (финал)

100 м брасс — мужчины (полуфинал)

100 м на спине — женщины (полуфинал)

200 м комплекс — мужчины (финал)

эстафета 4х100 м вольный стиль — женщины

эстафета 4х100 м вольный стиль — мужчины

21 ноября

эстафета 4х50 м комбинированная — женщины

100 м на спине — мужчины (финал)

100 м на спине — женщины (финал)

200 м баттерфляй — женщины (финал)

100 м брасс — мужчины (финал)

50 м брасс — женщины (финал)

200 м вольный стиль — мужчины (финал)

100 м баттерфляй — мужчины (полуфинал)

100 м вольный стиль — женщины (полуфинал)

эстафета 4х50 м вольный стиль — смешанная

22 ноября

200 м брасс — мужчины (финал)

100 м вольный стиль — женщины (финал)

100 м комплекс — мужчины (полуфинал)

200 м на спине — женщины (финал)

50 м вольный стиль — мужчины (полуфинал)

50 м баттерфляй — женщины (полуфинал)

100 м баттерфляй — мужчины (финал)

100 м комплекс — женщины (полуфинал)

50 м на спине — мужчины (полуфинал)

800 м вольный стиль — женщины (финал)

эстафета 4х50 м комбинированная — смешанная

23 ноября

эстафета 4х50 м вольный стиль — мужчины

50 м баттерфляй — женщины (финал)

100 м комплекс — мужчины (финал)

100 м комплекс — женщины (финал)

50 м баттерфляй — мужчины (полуфинал)

800 м вольный стиль — мужчины (финал)

50 м вольный стиль — мужчины (финал)

50 м на спине — женщины (полуфинал)

50 м на спине — мужчины (финал)

100 м брасс — женщины (полуфинал)

эстафета 4х200 м в/ст. — мужчины

24 ноября

эстафета 4х50 м комбинированная — мужчины

50 м вольный стиль — женщины (полуфинал)

1500 м вольный стиль — женщины (финал)

200 м комплекс — женщины (финал)

100 м вольный стиль — мужчины (полуфинал)

100 м баттерфляй — женщины (полуфинал)

50 м баттерфляй — мужчины (финал)

50 м брасс — мужчины (полуфинал)

400 м комплекс — мужчины (финал)

100 м брасс — женщины (финал)

50 м на спине — женщины (финал)

эстафета 4х200 м в/ст. — женщины

25 ноября

эстафета 4х50 м вольный стиль — женщины

1500 м вольный стиль — мужчины (финал)

100 м вольный стиль — мужчины (финал)

100 м баттерфляй — женщины (финал)

400 м вольный стиль — женщины (финал)

200 м брасс — женщины (финал)

200 м на спине — мужчины (финал)

50 м брасс — мужчины (финал)

50 м вольный стиль — женщины (финал)

эстафета 4х100 м комбинированная — мужчины

эстафета 4х100 м комбинированная — женщины