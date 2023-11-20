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Чикунова ответила на вопрос о готовности к Олимпиаде-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Мировая рекордсменка на дистанции 200 м брассом, россиянка Евгения Чикунова ответила на вопрос о готовности к Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

«Ситуация непростая со следующим годом. Я готова выступать везде, где скажут. Сейчас я делаю основной упор на Игры Дружбы и Игры БРИКС с учетом всех обстоятельств. Однако я собираюсь показать высокую готовность на любом турнире и рассчитываю на очень высокие результаты», — приводит слова Чикуновой «Спорт День за Днем».

Первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран. Осенью Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/mirovaya-rekordsmenka-chikunova-olimpiada-gotova-vystupat-gde-skazhut
плавание
Евгения Чикунова
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