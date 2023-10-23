Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 15:25

Сальников: «Не утверждаю, что Олимпиада для нас совсем закрыта. Но шансы близятся к нулю»

Сальников рассказал об отношении лидеров сборной к нейтральному статусу
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в интервью «СЭ» рассказал об отношении лидеров сборной к нейтральному статусу.

— Когда была опубликована информация о критериях допуска к международным стартам, Юля Ефимова сказала, что спортсмены ждут мнения руководства. Так какое мнение у руководства?

— То, что надо оставить решение чуть-чуть на потом. А если завтра упадет метеорит, что мы будем делать? Я не сторонник принятия скоропалительных решений. Сейчас определены параметры, которые мы считаем неприемлемыми. Возможно, завтра что-то изменится. Тогда мы соберемся с вами и спортсменами и обсудим, где мы оказались. Я не утверждаю, что для нас Олимпийские игры совсем закрыты. Но, исходя из того, что сейчас происходит, включая нашествие клопов в Париже (шучу), шансы приближаются к нулю. Тем не менее не хочу исключить, что кто-то может оказаться на Олимпиаде на свой страх и риск.

— А какие мнения среди лидеров нашей сборной по нейтральному статусу?

— Я думаю, что все находятся в некоем недоумении. Потому что, с одной стороны, ситуация понятная. С другой — где-то плещется лучик надежды и проскальзывает мысль: «А вдруг все вернется?» Не хочу убивать надежду, но надо быть реалистами. Рассуждения по поводу будущего — вещь неблагодарная. Потому что, если можно было все предсказать, мы бы выиграли уже все лотереи, улетели бы в космос и забыли бы все проблемы. Жизнь покажет. Сейчас мы движется вперед. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Этот принцип применим и здесь. Главное — не потерять веру в собственные силы. Эти неприятные вещи дают нам возможность обратить взор внутрь и подумать, как сделать лучше там, где нас не достанут никакие враги.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летние Игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Полное интервью с Сальниковым читайте на сайте «СЭ».

плавание
Олимпиада
Владимир Сальников
1
Читайте также
Костомаров примет участие в гала-концерте в честь юбилея Авербуха
Махачев — самый недооцененный быстрый финишер в UFC. Уже пять раз он приканчивал оппонентов в 1-м раунде
Сосед семьи Стаса Намина рассказал об убившем своих родственников Романе
Сладкий яд: российских летчиков в Армавире попытались отравить тортом
Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
«Барселона» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сальников сообщил, что Рылов готовится к чемпионату России
Новости
RSS RSS
Все новости