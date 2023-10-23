Сальников: «Не утверждаю, что Олимпиада для нас совсем закрыта. Но шансы близятся к нулю»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в интервью «СЭ» рассказал об отношении лидеров сборной к нейтральному статусу.

— Когда была опубликована информация о критериях допуска к международным стартам, Юля Ефимова сказала, что спортсмены ждут мнения руководства. Так какое мнение у руководства?

— То, что надо оставить решение чуть-чуть на потом. А если завтра упадет метеорит, что мы будем делать? Я не сторонник принятия скоропалительных решений. Сейчас определены параметры, которые мы считаем неприемлемыми. Возможно, завтра что-то изменится. Тогда мы соберемся с вами и спортсменами и обсудим, где мы оказались. Я не утверждаю, что для нас Олимпийские игры совсем закрыты. Но, исходя из того, что сейчас происходит, включая нашествие клопов в Париже (шучу), шансы приближаются к нулю. Тем не менее не хочу исключить, что кто-то может оказаться на Олимпиаде на свой страх и риск.

— А какие мнения среди лидеров нашей сборной по нейтральному статусу?

— Я думаю, что все находятся в некоем недоумении. Потому что, с одной стороны, ситуация понятная. С другой — где-то плещется лучик надежды и проскальзывает мысль: «А вдруг все вернется?» Не хочу убивать надежду, но надо быть реалистами. Рассуждения по поводу будущего — вещь неблагодарная. Потому что, если можно было все предсказать, мы бы выиграли уже все лотереи, улетели бы в космос и забыли бы все проблемы. Жизнь покажет. Сейчас мы движется вперед. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Этот принцип применим и здесь. Главное — не потерять веру в собственные силы. Эти неприятные вещи дают нам возможность обратить взор внутрь и подумать, как сделать лучше там, где нас не достанут никакие враги.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летние Игры-2024 пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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