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Журова: «Верю, что нас допустят до Олимпиады-2024. Но поедем ли мы?»

Журова отреагировала на слова министра спорта Польши
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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова министра спорта Польши Камиля Бортничука, который заявил, что около 40 стран выступают против допуска России на Олимпийские игры.

«Если МОК все-таки им уступит, это будет неправильно по отношению к Олимпийским играм в целом. Понятно, что это нельзя допускать. Если страна бойкотирует, ну и не приезжай. Да и по большому счету, еще ничего не случилось. Неизвестно, какой будет формат, и поедем ли мы вообще. Они же говорят, что не хотят, чтобы нас допустили, даже если мы соблюдем все условия МОК. МОК нужно стоять насмерть, сказать: «Вот мы лишили уже их флага. Что вам еще нужно сделать?» Когда была Олимпиада в Лос-Анджелесе, участвовали те, кто приехал, несмотря на бойкот. Я верю, что нас допустят. Но тут уже вопрос к нам, а поедем ли мы? Нас, к примеру, допустят, но выставят условия, неприемлемые для выполнения. Возможно, тот формат, который нам предложат, не устроит большую часть спортсменов», — сказала Журова «СЭ».

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что угроза бойкота Украиной Игр-2024 противоречит основам олимпийского движения. 3 февраля министры спорта стран Балтии и Польши выступили против участия России в Олимпиаде-2024.

В конце января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Светлана Журова
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