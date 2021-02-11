Трофимов стал третьим на дистанции 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту

Российский конькобежец Сергей Трофимов занял третье место на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Турнир проходит в голландском Херенвене. Результат россиянина — 6 минут и 13,020 секунды.

Победил представитель Швеции Нильс ван дер Пул. На второй позиции голландец Патрик Руст. Россияне Данила Семериков и Даниил Алдошкин стали, соответственно, четвертым и шестым.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

5 000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,395

2. Патрик Руст (Голландия) — 6.10,050

3. Сергей Трофимов (Россия) — 6.13,020

4. Данила Семериков (Россия) — 6.16,029

5. Йоррит Бергсма (Голландия) — 6.16,923

6. Даниил Алдошкин (Россия) — 6.17,545