Трофимов стал третьим на дистанции 5000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту
19:59
Российский конькобежец Сергей Трофимов занял третье место на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Турнир проходит в голландском Херенвене. Результат россиянина — 6 минут и 13,020 секунды.
Победил представитель Швеции Нильс ван дер Пул. На второй позиции голландец Патрик Руст. Россияне Данила Семериков и Даниил Алдошкин стали, соответственно, четвертым и шестым.
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
5 000 м
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,395
2. Патрик Руст (Голландия) — 6.10,050
3. Сергей Трофимов (Россия) — 6.13,020
4. Данила Семериков (Россия) — 6.16,029
5. Йоррит Бергсма (Голландия) — 6.16,923
6. Даниил Алдошкин (Россия) — 6.17,545
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