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Конькобежный спорт

Сегодня, 15:59

Российская конькобежка Голубева приняла решение выступать за Казахстан

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что россиянка Елизавета Голубева подала заявление о переходе в команду Казахстана.

«У нас есть заявление Голубевой о переходе в команду Казахстана, — цитирует Гуляева ТАСС. — Сейчас мы находимся в процессе выполнения определенных бюрократических процедур. Действуем в соответствии с регламентом, утвержденным исполкомом Союза конькобежцев России, по переходам как внутри страны, так и за границу. О мотивах перехода лучше спросить у спортсменки. Но, как говорится, насильно мил не будешь. Пусть это будет на ее совести, каждый решает сам».

26-летняя Голубева — шестикратный бронзовый призер чемпионатов мира, чемпионка Европы 2018 года в командном спринте, чемпионка мира среди юниоров в многоборье.

На дебютных для себя Олимпийских играх-2022 в Пекине она стала 7-й на дистанции 1 500 метров, 4-й в командной гонке и 15-й в масс-старте.

В сезоне-2022/23 Голубева выиграла золото чемпионата России в масс-старте, была второй в командной гонке и третьей на дистанциях 1000 и 3000 метров.

Источник: ТАСС
Сборная России по конькобежному спорту
Коньки
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