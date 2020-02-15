Кулижников вслед за Ворониной стал чемпионом мира с мировым рекордом
15 февраля 2020, 23:56
Россиянин Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по конькобежному спорту в США на дистанции 1000 метров. При этом он установил мировой рекорд — 1.05,69.
Прежнее достижение принадлежало голландцу Кьелду Нейсу (1.06,18).
Ранее также чемпионкой с мировым рекордом стала россиянка Наталья Воронина.
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
1 000 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 1.05,697
2. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.06,730
3. Томас Крол (Голландия) — 1.06,749
4. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.06,764
5. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.07,002
6. Масая Ямада (Япония) — 1.07,033...
9. Руслан Мурашов (Россия) — 1.07,135...
12. Виктор Муштаков (Россия) — 1.07,345
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