Кулижников вслед за Ворониной стал чемпионом мира с мировым рекордом

Россиянин Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по конькобежному спорту в США на дистанции 1000 метров. При этом он установил мировой рекорд — 1.05,69.

Прежнее достижение принадлежало голландцу Кьелду Нейсу (1.06,18).

Ранее также чемпионкой с мировым рекордом стала россиянка Наталья Воронина.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

1 000 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 1.05,697

2. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.06,730

3. Томас Крол (Голландия) — 1.06,749

4. Лоран Дюбрей (Канада) — 1.06,764

5. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.07,002

6. Масая Ямада (Япония) — 1.07,033...

9. Руслан Мурашов (Россия) — 1.07,135...

12. Виктор Муштаков (Россия) — 1.07,345