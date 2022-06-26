Гуляев назвал дружеским отношение иностранных конькобежцев к российским спортсменам

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что иностранные конькобежцы по-дружески относятся к российским спортсменам.

«Скажу одно: принципиально в спортивной среде ничего не изменилось, мы часто пересекались на международных соревнованиях, у нас большая международная семья. За некоторыми исключениями, отношение к нашим спортсменам очень лояльное, и, я бы сказал, дружеское», — приводит слова Гуляева ТАСС.

В начале марта ISU отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех соревнований под эгидой организации.

7 июня конгресс ISU оставил в силе решение об отстранении спортсменов до дальнейшего уведомления.