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Сегодня, 11:44

Гуляев назвал дружеским отношение иностранных конькобежцев к российским спортсменам

Анна Горшкова
Корреспондент
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Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что иностранные конькобежцы по-дружески относятся к российским спортсменам.

«Скажу одно: принципиально в спортивной среде ничего не изменилось, мы часто пересекались на международных соревнованиях, у нас большая международная семья. За некоторыми исключениями, отношение к нашим спортсменам очень лояльное, и, я бы сказал, дружеское», — приводит слова Гуляева ТАСС.

В начале марта ISU отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех соревнований под эгидой организации.

7 июня конгресс ISU оставил в силе решение об отстранении спортсменов до дальнейшего уведомления.

Источник: https://tass.ru/sport/15035871
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