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Сегодня, 11:41

Кибалко: «Я был готов к любому исходу выборов в совет ISU»

Сергей Разин
корреспондент
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Член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кибалко поделился мнением о прошедшем конгрессе организации в Пхукете.

«Я был готов к любому исходу выборов в данной ситуации, понимая отношение к нам и белорусам на конгрессе. Да, самым легким было встать и уйти, но это можно сделать в любое время, тебе еще и похлопают вслед. Но я старался вести себя как обычно, работать, выполнять свои обязанности. В первом раунде я не прошел, но и к этому я был готов. Спорт и здравомыслие все-таки победили, значит не все потеряно. Большинство кандидатов готовили манифесты, но я от этой идеи отказался. Решил так — если я вам нужен, вы за меня проголосуете. Нет — значит нет, да — значит да», — приводит слова Кибалко ТАСС.

На пять мест в совете претендовали шесть человек. В первом туре наименьшее число голосов набрали Кибалко и Слободан Делич из Сербии, во втором туре россиянин получил 63 голоса, а Делич — 55. При этом Кибалко стал единственным российским представителем в совете ISU.

48-летний Кибалко является участником Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006 годов, а также победителем Кубка мира.

Источник: https://tass.ru/sport/14886485
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