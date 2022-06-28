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Допинг

Сегодня, 08:46

РУСАДА дисквалифицировала конькобежца Лисина на 8 лет за повторное нарушение антидопинговых правил

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации конькобежца Сергея Лисина на 8 лет.

Как сообщает официальный сайт организации, спортсмен был наказан за повторное нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил «Роль и ответственность спортсменов». Дисквалификация вступила в силу с 19 мая 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.

Сам Лисин сообщил, что собирается обжаловать решение РУСАДА.

«Так как текст новости весьма расплывчато написан, объясню — меня отправили в дисквал до 7 августа 2025 года. Естественно, будет апелляция», — написал у себя в соцсетях спортсмен.

Лисин уже был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил: в ноябре 2012 года конькобежец сдал положительную допинг-пробу, за что был отстранен на 2 года.

Источник: https://rusada.ru/news/disqualification/skating270622/
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