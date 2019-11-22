Мужская сборная Голландии по конькобежному спорту победила в командном спринте на этапе Кубка мира в Томашуве-Мазовецком (Польша). Голландцы преодолели дистанцию за 1 минуту 20,061 секунды. Второй результат показали китайцы, третий — канадцы.

Россияне показали четвертый результат, но они были дисквалифицированы. Один из спортсменов перед стартом забыл надеть перчатки.

Коньки

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт

1. Голландия (Роналд Мулдер, Кьелд Нейс, Томас Крол, Леннарт Велема) — 1.20,061

2. Китай — 1.20,841

3. Канада — 1.20,966

4. Норвегия — 1.21,585

5. Корея — 1.21,944

6. Польша — 1.22,129