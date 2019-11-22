Голландия выиграла командную гонку на Кубке мира. Россия дисквалифицирована — один из спортсменов забыл перчатки
18:53
Мужская сборная Голландии по конькобежному спорту победила в командном спринте на этапе Кубка мира в Томашуве-Мазовецком (Польша). Голландцы преодолели дистанцию за 1 минуту 20,061 секунды. Второй результат показали китайцы, третий — канадцы.
Россияне показали четвертый результат, но они были дисквалифицированы. Один из спортсменов перед стартом забыл надеть перчатки.
Коньки
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт
1. Голландия (Роналд Мулдер, Кьелд Нейс, Томас Крол, Леннарт Велема) — 1.20,061
2. Китай — 1.20,841
3. Канада — 1.20,966
4. Норвегия — 1.21,585
5. Корея — 1.21,944
6. Польша — 1.22,129
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