Россияне не выступили на этапе Кубка мира в Китае в дисциплине биг-эйр

В Китае прошел этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр. У женщин победу одерждала японка Мияби Оницука, у мужчин — представитель Канады Макс Паррот.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Кубок мира

Женщины

Биг-эйр

1. Мияби Оницука (Япония)

2. Анна Гассер (Австрия)

3. Лори Блуэн (Канада)

4. Рейра Ивабути (Япония)

5. Кокомо Мурасе (Япония)

6. Джейми Андерсон (США)

Екатерина Косова не стартовала.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Кубок мира

Мужчины

Биг-эйр

1. Макс Паррот (Канада)

2. Свен Торгрен (Швеция)

3. Крис Корнинг (США)

4. Рема Кимата (Япония)

5. Руки Тобита (Япония)

6. Калле Ярвилехто (Финляндия)

Владислав Хадарин не стартовал.