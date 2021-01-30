Надыршина стала второй в параллельном гигантском слаломе на Кубке мира в Москве
20:03
Российская сноубордистка Софья Надыршина заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Москве. Победительницей стала австрийка Даниэла Ульбинг.
Третье место заняла немецкая спортсменка Рамона Хофмайстер.
Россиянки Анастасия Курочкина и Наталья Соболева выбыли в 1/8 финала турнира.
Сноуборд
Москва (Россия)
Кубок мира
Женщины
Параллельный гигантский слалом
1. Даниэла Ульбинг (Австрия)
2. Софья Надыршина (Россия)
3. Рамона Хофмайстер (Германия)
4. Патриция Куммер (Швейцария)
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