Надыршина стала второй в параллельном гигантском слаломе на Кубке мира в Москве

Российская сноубордистка Софья Надыршина заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Москве. Победительницей стала австрийка Даниэла Ульбинг.

Третье место заняла немецкая спортсменка Рамона Хофмайстер.

Россиянки Анастасия Курочкина и Наталья Соболева выбыли в 1/8 финала турнира.

Сноуборд

Москва (Россия)

Кубок мира

Женщины

Параллельный гигантский слалом

1. Даниэла Ульбинг (Австрия)

2. Софья Надыршина (Россия)

3. Рамона Хофмайстер (Германия)

4. Патриция Куммер (Швейцария)