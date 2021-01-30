Карлагачев стал победителем в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубке мира в Москве
20:08
Российский сноубордист Дмитрий Карлагачев стал победителем в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубке мира в Москве.
Россияне Дмитрий Сарсембаев, Ярослав Степанко и Андрей Соболев выбыли в 1/8 финала.
Сноуборд
Москва (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Параллельный гигантский слалом
1. Дмитрий Карлагачев (Россия)
2. Жан Кошир (Словения)
3. Эдвин Коратти (Италия)
4. Александр Пайер (Австрия)
Дмитрий Сарсембаев, Ярослав Степанко и Андрей Соболев выбыли в 1/8 финала.
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