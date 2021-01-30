Российский сноубордист Дмитрий Карлагачев стал победителем в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубке мира в Москве.

Россияне Дмитрий Сарсембаев, Ярослав Степанко и Андрей Соболев выбыли в 1/8 финала.

Сноуборд

Москва (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Дмитрий Карлагачев (Россия)

2. Жан Кошир (Словения)

3. Эдвин Коратти (Италия)

4. Александр Пайер (Австрия)

Дмитрий Сарсембаев, Ярослав Степанко и Андрей Соболев выбыли в 1/8 финала.