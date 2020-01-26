Мойоли и Визинтин победили в борд-кроссе на Кубке мира

На этапе Кубка мира по сноуборду в Келоуне (Канада) состоялись соревнования по борд-кроссу.

У женщин победила итальянка Микела Мойоли. Второй стала австралийка Белла Брокхофф. На третьем месте еще одна представительница Италии Раффаэлла Брутто.

У мужчин лучшим стал представитель Италии Омар Визинтин. На втором месте канадец Элиот Гронден. Третьем место занял канадец Алекс Диболд.

Келоуна (Канада)

Кубок мира

Женщины

Борд-кросс

1. Микела Мойоли (Италия)

2. Белла Брокхофф (Австралия)

3. Раффаэлла Брутто (Италия)

4. Нелли Моэнн-Локко (Франция)

5. София Белингери (Италия)

6. Ева Самкова (Чехия)

Мужчины

1. Омар Визинтин (Италия)

2. Элиот Гронден (Канада)

3. Алекс Диболд (США)

4. Калле Коблет (Швейцария)

5. Юлиан Люфтнер (Австрия)

6. Алессандро Хеммерле (Австрия)