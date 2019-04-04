Курочкина и Логинов победили в командных соревнованиях на молодежном чемпионате мира в Словении

Российская пара сноубордистов в составе Анастасии Курочкиной и Дмитрия Логинова завоевали золото в командных соревнованиях в параллельном слаломе на молодежном чемпионате мира в словенской Рогле.
Второе место также заняла пара из России – София Надыршина и Ярослав Степанко, на третьей строчке представители Канады Арно Годе и Кейли Бак.
Сноуборд
Рогла (Словения)
Молодежный чемпионат мира
Параллельный слалом
Командные соревнования
1. Россия-1 (Анастасия Курочкина, Дмитрий Логинов)
2. Россия-3 (София Надыршина, Ярослав Степанко)
3. Канада-1 (Арно Годе, Кейли Бак)
4. Россия-2 (Мария Валова, Илья Витюгов)
That's a wrap from the Rogla 2019 junior world champs, where Russia 1 took the first-ever JWC mixed team parallel slalom gold!– fissnowboard (@fissnowboard) 4 апреля 2019 г.
Top three:
🥇 Russia 1🇷🇺
🥈 Russia 3 🇷🇺
🥉 Canada 1 🇨🇦
Full results - https://t.co/DSZ61kNLVf pic.twitter.com/kYaNpIfhu5