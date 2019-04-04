Курочкина и Логинов победили в командных соревнованиях на молодежном чемпионате мира в Словении

Российская пара сноубордистов в составе Анастасии Курочкиной и Дмитрия Логинова завоевали золото в командных соревнованиях в параллельном слаломе на молодежном чемпионате мира в словенской Рогле.

Второе место также заняла пара из России – София Надыршина и Ярослав Степанко, на третьей строчке представители Канады Арно Годе и Кейли Бак.

Сноуборд

Рогла (Словения)

Молодежный чемпионат мира

Параллельный слалом

Командные соревнования

1. Россия-1 (Анастасия Курочкина, Дмитрий Логинов)

2. Россия-3 (София Надыршина, Ярослав Степанко)

3. Канада-1 (Арно Годе, Кейли Бак)

4. Россия-2 (Мария Валова, Илья Витюгов)