16:33 | Сноуборд

Курочкина и Логинов победили в командных соревнованиях на молодежном чемпионате мира в Словении

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Российская пара сноубордистов в составе Анастасии Курочкиной и Дмитрия Логинова завоевали золото в командных соревнованиях в параллельном слаломе на молодежном чемпионате мира в словенской Рогле.

Второе место также заняла пара из России  София Надыршина и Ярослав Степанко, на третьей строчке представители Канады Арно Годе и Кейли Бак.

Сноуборд

Рогла (Словения)

Молодежный чемпионат мира

Параллельный слалом

Командные соревнования

1. Россия-1 (Анастасия Курочкина, Дмитрий Логинов) 
2. Россия-3 (София Надыршина, Ярослав Степанко)
3. Канада-1 (Арно Годе, Кейли Бак)
4. Россия-2 (Мария Валова, Илья Витюгов)

 

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