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Этап Кубка мира по сноуборду в Италии предварительно отменен

11:19
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Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев рассказал о предположительной отмене этапа Кубка мира в параллельном слаломе, который должен был пройти в итальянском Ливиньо 10 марта. Российская команда из-за ограничений по въезду и выезду из Италии в связи со вспышкой коронавируса не успела прибыть в Ливиньо.

— Этап Кубка мира в итальянском Ливиньо предварительно отменен, — цитирует РИА Новости Салагаева. — Ждем, что сегодня днем будет официальное объявление. Сборная России не успела приехать в Ливиньо, мы ждали до последнего. Сейчас наша команда находится в Германии. После официального объявления по этапу в Ливиньо планируем отправиться в Австрию на тренировки. Затем по плану у нас этап Кубка мира в немецком Винтерберге.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200308/1568309111.html

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