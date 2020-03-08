Этап Кубка мира по сноуборду в Италии предварительно отменен

Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев рассказал о предположительной отмене этапа Кубка мира в параллельном слаломе, который должен был пройти в итальянском Ливиньо 10 марта. Российская команда из-за ограничений по въезду и выезду из Италии в связи со вспышкой коронавируса не успела прибыть в Ливиньо.

— Этап Кубка мира в итальянском Ливиньо предварительно отменен, — цитирует РИА Новости Салагаева. — Ждем, что сегодня днем будет официальное объявление. Сборная России не успела приехать в Ливиньо, мы ждали до последнего. Сейчас наша команда находится в Германии. После официального объявления по этапу в Ливиньо планируем отправиться в Австрию на тренировки. Затем по плану у нас этап Кубка мира в немецком Винтерберге.