Этап Кубка мира по параллельному слалому в Москве отменен

Запланированный на 6 марта этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине параллельный слалом в Москве отменен в связи с аномально теплой зимой в столице и недостаточным количеством снега для строительства трассы.

Такое решение приняла Международная федерация горнолыжного спорта (FIS) после консультации с представителями оргкомитета по проведению международного этапа в столице.

Московский этап Кубка мира, который должен был стать вторым международным стартом в России в этом спортивном сезоне, уже ранее был перенесен с 1 февраля.

— Первоначально планировалось провести домашний этап на территории Воробьевых гор, но после переноса даты мы рассматривали и другие площадки для проведения стартов, в частности — горнолыжный клуб Леонида Тягачёва в Шуколово, — сообщила пресс-службе ФСР технический делегат и координатор международных стартов в России Дарья Панкратова. — После долгих консультаций с представителями FIS и инспекции стало очевидно, что погодные условия в этом году не позволяют заготовить достаточное количество снега и подготовить трассу в Москве или Подмосковье на должном уровне.