Американская лыжница призналась в любви к алкоголю. Локли считает, что вечеринки ей только помогают

В нынешнем сезоне Софи уже отметилась призовым местом на этапе Кубка мира.

Безусловно, в отсутствие сборной России конкуренция в Кубке мира по лыжным гонкам заметно снизилась. Правда, в отличие от мужчин у женщин доминирования Норвегии на старте сезона-2023/24 нет, поскольку здорово выступают шведки и американки. В Кубке мира лидирует Джессика Диггинс, но даже ее затмила подруга по звездно-полосатой сборной Софи Локли. Правда, не результатами. 23-летняя американка рассказала, что с апреля по октябрь регулярно употребляет алкоголь и ходит на вечеринки. При этом Локли продолжает прогрессировать, а на днях отметилась призовым местом на этапе Кубка мира.

Похмелье по воскресеньям

«Я проснулась в воскресенье и почувствовала: это какое-то безумие. Давно я не просыпалась без похмелья в воскресенье. Посчитала в обратном порядке и обнаружила, что тусуюсь каждую субботу с первой недели апреля до конца октября», — рассказала недавно Локли в подкасте «Проблемы Скириуса». И почти мгновенно стала знаменитой. Естественно, многим захотелось развить эту тему. В частности, Софи разоткровенничалась со шведским изданием Aftonbladet.

«Мне это помогает, но я не буду рекомендовать такой образ жизни другим. Все индивидуально. Определенно, я думаю о том, как бы выступала в случае отказа от тусовок и вечеринок. Но сейчас мне не хочется расставлять приоритеты. Если бы я полностью сосредоточилась на катании на лыжах, мне бы не хватило удовольствия. Может быть, я могла бы лучше тренироваться, но не думаю, что вечеринки делают меня хуже. Так что я собираюсь продолжать», — заявила лыжница.

По словам Локли, она перед нынешним сезоном сделала «последний рывок» в конце октября на Хеллоуин, после чего сосредоточилась на лыжных гонках. Надо отметить, что в течение зимы Софи лишь изредка, в более-менее значительных перерывах между стартами позволяет себе вечеринки и алкоголь, в целом она старается с ноября по март вести здоровый образ жизни. Ну или почти здоровый. Прежде она училась в колледже в штате Юта, а с недавних пор переехала в Норвегию. При этом «закалка» в колледже, по признанию лыжницы, помогает ей безболезненно совмещать тренировки и вечеринки, которые она считает «веселой общественной жизнью».

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«Режимит» по ходу сезона

Локли соглашается, что физически не получает от регулярных тусовок какой-то пользы, но вот с психологической точки зрения... «Мне очень весело, и это, похоже, негативно не влияет на мои тренировки. Я нашла своего рода баланс. При этом могу тренироваться на следующий день с полной отдачей — так работает мой организм. Поэтому пока молода, буду продолжать. Однако через несколько лет, вероятно, мне придется завязать с вечеринками», — продолжает 23-летняя спортсменка.

При этом она добавляет, что ей даже нравится во время лыжного сезона «режимить». Тем веселее тусоваться, когда соревнования заканчиваются. Что же касается карьеры, то пока все у Локли идет на удивление неплохо. В гонках Кубка мира она дебютировала в январе 2021-го в финском Лахти, сразу же попав в топ-5 в женской эстафете в составе сборной США. В январе 2022-го она впервые попала в пятерку лучших в одной из личных гонок «Тур де Ски», а в январе 2023-го финишировала в рамках «Тур де Ски» третьей в горной гонке до знаменитой вершины Альпе Чермис. В только что стартовавшем нынешнем сезоне у Софии два попадания в топ-15 личных гонок и бронза в эстафете в Галливаре 3 декабря — на своем третьем этапе она показала третье время, уступив чуть более 20 секунд шведке Эббе Андерсон. В общем, даже любопытно, какие результаты показывала бы Локли, не веди относительно разгульный образ жизни в отпуске и во время предсезонной подготовки.

Как признается американка, она знает еще несколько спортсменок, похожих на нее, но согласна и с тем, что каждому свое. «Если она чувствует себя хорошо и думает, что это весело, то почему бы ей не продолжать в том же духе? Кстати, мне кажется, что Софи прибавила на лыжне. Возможно, следующим летом мне придется делать то же самое», — пошутила по этому поводу шведка Эмма Рибом, занимающая третье место в общем зачете Кубка мира. Хотя сама Рибом не считает себя тусовщицей, она согласна, что даже профессионалам полезно иногда расслабляться, но не часто. Главное, не перебарщивать.