Американская лыжница устроила кровавое шоу на Кубке мира. Диггинс шокировала публику

Олимпийская чемпионка завоевала серебро с разбитым лицом и потом еще 40 минут не могла прийти в себя.

Джессика Диггинс стала второй на стартовом этапе Кубка мира в Руке в масс-старте на 20 км свободным стилем. В этом не было бы ничего необычного, ведь эта спортсменка уже лет десять в числе лидеров женских лыж. Однако то состояние, в котором 32-летняя американка прибыла на финиш, заставило болельщиков в очередной раз восхититься мужеством Джесси. Диггинс завершила гонку c окровавленным лицом, с обмороженной рукой без перчатки и потом еще долго не могла прийти в себя, чудом добравшись до церемонии награждения. Впрочем, американке не привыкать к подобным ситуациям — нечто похожее уже происходило с ней полтора года назад на марафоне во время Олимпиады в Пекине.

Получила обморожение за три минуты

На подъеме за пару километров до финиша масс-старта в Руке в плотной группе лыжниц Диггинс сломала правую палку и, пытаясь ее выбросить, потеряла еще и перчатку. А потом тренер крайне неудачно передал ей запасной инвентарь — так, что ткнул ручкой палки спортсменке в лицо. Впрочем, это все не помешало Джессике выскочить на финишную прямую на второй позиции и накатить на лидера — Моа Илара из Швеции. В итоге американка завоевала серебро, отстав от победительницы на 0,3 секунды и выиграв у третьего призера — соотечественницы Рози Бреннан — 1,1 секунды. А после завершения гонки Диггинс упала, заливая снег кровью.

Оказалось, что примерно полтора километра (около трех минут) лыжница бежала с разбитым лицом и в одной перчатке. С учетом низкой температуры (15 градусов ниже нуля) это могло привести к обморожению. Рухнувшая на снег после финиша лыжница корчилась от боли и не могла подняться примерно десять минут, несмотря на помощь множества людей. В итоге Джессику без сознания унесли в медицинскую палатку. Получив первую помощь, лыжница пришла в себя и с помощью тренеров отправилась на награждение. Там она даже нашла силы дать небольшое интервью, но в итоге все-таки покинула стадион в сопровождении врачей.

«Очевидно, что я получила палкой по лицу, но я не помню, как это произошло. После удара у меня был полный рот крови, но я рада, что сумела финишировать, — рассказала Диггинс перед госпитализацией. — Я была очень удивлена, когда добралась до финиша, посмотрела вниз и увидела, что снег внизу — красный. Мне было холодно, и я очень устала. Поэтому благодарна своей команде, которая помогла мне согреться. Сейчас со мной все в порядке, и я собираюсь позаботиться о себе сама». Представитель сборной США также подтвердил для СМИ, что Джесси идет на поправку. «Соревноваться в такую погоду тяжело, хотя лыжники привыкли к холоду. Конечно, у нее отморожена рука, поскольку ей пришлось бежать без одной перчатки, но в целом состояние спортсменки опасений не вызывает», — подчеркнул пресс-атташе американской команды.

Джессика Диггинс (справа) во время финиша. Фото AFP

Казалось, что умру на финишной черте

Диггинс — очень опытная и известная лыжница, самая успешная в истории сборной США. Она — двукратная чемпионка мира и чемпионка Пхенчхана-2018 в командном спринте. На ее счету также победа в «Тур де Ски» — 2021. При этом Джесси регулярно эпатирует публику рассказами о своих проблемах со здоровьем. В частности, она много раз говорила о том, что страдает из-за расстройства пищевого поведения, и даже выступала с нашивкой фонда, который помогает людям бороться с этой напастью.

«Я завершила забег с окровавленным лицом, с запасной палкой, без перчаток, не чувствуя рук и ног, -написала Диггинс в соцсетях после инцидента на этапе Кубка мира в Руке. — Из-за этого мне пришлось проявить чертовское упорство. И я не могу не сказать огромное спасибо своей команде и команде FIS за то, что они так хорошо обо мне позаботились!»

На Олимпиаде в Пекине Джессика тоже падала без чувств после серебряного финиша в марафоне на 30 км свободным ходом. «Мне казалось, что я умру на финишной черте, — рассказывала потом американка. — Я отравилась за 30 часов до гонки. Лежала в кровати, не могла встать, через силу пила и ела. Во время забега лучше не стало. Ощущение, будто я отдала всю жизненную энергию. Последние два круга у меня сводило ноги. Не знаю, как добралась до финиша, но это было потрясающе». В олимпийском марафоне Диггинс отстала от победительницы — Терезы Йохауг — почти на две минуты, но сама опередила третьего призера почти на минуту.

Джессика Диггинс (в центре). Фото AFP

Повод для беспокойства

Что касается морозной погоды в Руке, то на нее жаловались и участники мужского масс-старта. Особенно тяжело им пришлось на долгом и крутом спуске к берегу озера Талвиярви, где скорость лыжников возросла до 70 километров в час. Рассказывая о проблемах с холодом, швед Калле Халварссон, занявший 18-е место, снова завел свою любимую тему — о пострадавших гениталиях. Еще прошлой зимой все мировые СМИ обошло интервью этого спортсмена, который поведал, как дважды на этапах Кубка мира в Финляндии из-за низких температур подверг опасности свои детородные органы. Видимо, медиаэффект от того выступления так понравился спортсмену, что сейчас он повторил данную историю на бис, правда, уже про минувший старт.

«Мне пришлось лежать десять минут в позе эмбриона, прежде чем я сумел согреться. Это чертовски больно, просто ужасно. Мне повезло, что у меня родился второй ребенок, потому что в будущем мне будет трудно продолжать свой род. Я не могу описать свою боль. Кто знает, тот поймет. Могу сказать только, что это худшее, что вы можете испытать в жизни», — приводит издание Expressen слова несчастного, который либо не делает выводы из своих предыдущих ошибок, либо просто получает удовольствие, излагая публике пикантные подробности.

Интересно, что в лыжном цирке есть еще один спортсмен, обожающий говорить на тему пострадавшего полового органа. «Вы, наверное, можете догадаться, что было заморожено, когда я пришел к финишу, — рассказывал финн Реми Линдхольм на Олимпиаде в Пекине. — Это невыносимая боль. Мне пришлось воспользоваться термосумкой для того, чтобы облегчить страдания». В прошлом сезоне этот же спортсмен признавался, что использовал на Кубке мира грелку, чтобы не лишиться самого ценного, что есть у мужчины. Ну, а теперь, после финиша на 12-м месте, Линдхольм продолжил тему: «Сейчас все не так плохо, как в прошлом сезоне. Но он еще не начал таять. Возможно, у моей девушки был повод для беспокойства», — приводит слова Линдхольма издание Iltalehti.