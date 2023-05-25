FIS не нуждается в Большунове и Ко? Наши лыжники без Кубка мира минимум еще на сезон

Аргументы про финансовые потери и падение рейтингов не помогли отмене санкций в отношении россиян.

В среду Международная федерация лыжных видов спорта должна была принять решение по отстранению российских спортсменов. И сразу началось с казуса — в организации заявили ТАСС, что вердикт отложен. Как ожидала президент нашей федерации Елена Вяльбе — до сентября. Это вызывало ощущение некой суеты или неопределенности среди чиновников. Нынешний рубеж был все-таки важен — это первая попытка FIS определиться после Рубикона в виде рекомендаций МОК.

Губерниев и Степанова обменялись мнениями

К концу дня все-таки появилось решение — отстранение продлить: «Действующая политика FIS, которая не допускает участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в турнирах FIS, останется в силе до дальнейшего уведомления». Но в реальности не очень понятно, какая разница — переносить принятие решения или продлевать. В данных условиях это абсолютно тождественно.

Очередную дату, которую из судьбоносной сделали проходной, сопроводил вялый диспут в Telegram Дмитрия Губерниева и олимпийской чемпионки Вероники Степановой. Телекомментатор снова потроллил Вяльбе: «Но даже если бы наших лыжников допустили, боярыня Елена Валерьевна Салтыкова-Бенкендорф все равно бы не отпустила крепостных своих лыжебежцев выступать...»

Степанова в ответ написала: «Дима, а как ты представляешь «лыжебежца», который на такие условия, с рассмотрением личных дел и «присягой верности Фридриху Великому», пойдет?! Ты бы разрешил себя допрашивать на предмет убеждений и взглядов?» Что можно точно сказать — Степанова при существующих критериях на соревнования не попадет, так что ей терять нечего.

Вероника Степанова. Фото Global Look Press

Так ли в нас нуждается FIS?

Символично, что это все, что можно выцедить из, казалось бы, важнейшего дня для российских лыж, когда Россия и мир могли бы сблизиться в виде спорта, где наша страна традиционно законодатель мод. И наши тренеры и функционеры не раз уже говорили про финансовые потери FIS и отсутствие интриги, и Вяльбе повторяла, что нас сами попросят вернуться... Увы, «фисовцы» российские СМИ, видимо, не читают.

Основные виды спорта для FIS — вообще не лыжные гонки. Это горные лыжи и прыжки с трамплина, где разыгрываются куда бОльшие деньги, чем в равнинных гонках. Поэтому говорить, что финансовый нож у горла наших оппонентов, — преувеличение. Интрига? Да, норвежцы гребут все в мужских лыжных соревнованиях. Зато появились новые претенденты на медали Кубка мира и топ-10. Иван Якимушкин в интервью «СЭ» задавался вопросом: «А зачем им хотеть возвращения России?» Чтобы лишиться наград? Вряд ли французы, немцы, шведы сильно этому обрадуются. Сухая статистика — в сезоне-2021/22 медали на Кубке мира брали семь мужских сборных, в прошедшем — восемь без России. Формально география-то растет!

И если еще в начале этого сезона, по нашей информации, FIS поддерживала контакт с российскими тренерами и членами федерации — россияне неофициально принимали участие в заседаниях комитетов, — то сейчас этой связи все меньше. Во многом этому способствует то, что тон в международной федерации задают норвежцы. А они крайне негативно относятся к любым вариантам возвращения россиян. Именно поэтому FIS радостно взяла под козырек после рекомендаций МОК об отстранении, а теперь саботирует предложение вышестоящей инстанции о смягчении санкций.

Иван Якимушкин и Александр Большунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вяльбе выступила открыто

Елена Валерьевна Вяльбе сделала для русских лыж безумно много в самых разных амплуа — но верно ли в период неопределенности с открытым забралом говорить про «предательство» тех, кто поедет на международные турниры, и говорить «не пущу»? Это напоминает тактику молодого Большунова на трассе — переть напролом вопреки всему. Да, все любят Вяльбе такой. Но не лучше ли было хотя бы здесь дипломатически «порюкзачить», выбирая аккуратные формулировки? В этом смысле интервью уже опытного Большунова норвежским СМИ показалось куда более примирительным.

Впрочем, это уже риторические вопросы. С вероятностью 99 процентов россиянам надо готовиться к очередному внутреннему сезону, который может получиться очень интересным — особенно если к нему подойдет Сергей Устюгов, звезды в женских видах, если будут пробовать новые форматы — от батлов с биатлонистами до гонок ветеранов а-ля Легков vs Вылегжанин. Если удастся-таки перетянуть к себе кого-то из других стран — Китай или Казахстан. И СМИ сделают все возможное, чтобы поддержать у народа интерес к этому спорту даже в такое нелегкое время.

Но даже в этом случае все, включая казахов и китайцев, будут понимать — главные старты у FIS. Во всяком случае пока. К сожалению, надо осознать это и нам.

Виды спорта, в которых россияне допущены до крупных стартов либо международная федерация предполагает такую возможность

Бокс

Спортивная борьба

Тхэквондо

Дзюдо

Гребля на байдарках и каноэ

Академическая гребля

Спортивная стрельба

Стрельба из лука

Фехтование

Настольный теннис

Скейтбординг

Современное пятиборье

Гольф

Триатлон

Тяжелая атлетика

Теннис

Велоспорт

Шахматы

Самбо

Автоспорт

Шашки-64

Вейксерфинг

Кеокусинкай-карате

Тайский бокс

Профессиональные бокс и ММА



Виды спорта, в которых россияне не допущены до крупных стартов после рекомендаций МОК

Легкая атлетика

Конный спорт

Серфинг

Бадминтон

Спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте

Парусный спорт

Плавание, синхронное плавание, прыжки в воду

Танцевальный спорт

Скалолазание

Ориентирование

Биатлон

Лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, фристайл, сноуборд

Любительские ММА

Мотоспорт



Виды спорта, не предполагающие допуска согласно рекомендациям МОК

Футбол, мини-футбол, пляжный футбол

Баскетбол, баскетбол 3х3

Волейбол, пляжный волейбол, волейбол на снегу

Гандбол, пляжный гандбол

Хоккей с шайбой

Керлинг

Хоккей на траве

Бенди

Регби

Водное поло



Пока не вынесли решения

Плавание, прыжки в воду, синхронное плавание

Санный спорт

Бобслей, скелетон

Фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек

Ски-альпинизм