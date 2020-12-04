Директор по маркетингу Международной лыжной федерации (FIS) Йорг Каполь в интервью «СЭ» заявил, что выступать на Кубке мира для спортсменов безопаснее, чем ходить в магазин.

Директор по маркетингу Международной лыжной федерации (FIS) Йорг Каполь разговоре с обозревателем «СЭ» жестко ответил командам Норвегии, Швеции и Финляндии, которые из-за опасения заражения COVID-19 приняли решение отказаться от двух предновогодних этапов Кубка мира в Давосе и Дрездене. Из топовых лыжных команд в этих стартах пока собираются участвовать только сборные России и Италии.

Все, кто сейчас жалуется на календарь, сами же его и подтвердили

— Как вы относитесь к тому, что скандинавы решили пропустить предновогодние этапы Кубка мира?

— Мне это непонятно. Особенно с учетом того, что во всех остальных дисциплинах норвежцы выступают. Они соревнуются в горных лыжах, сноуборде, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье... Что не так тогда с Кубком мира по лыжам?

— Говорят, что на стартовом этапе Кубка мира в Руке творился такой беспорядок, что именно это вынудило их отказаться от продолжения борьбы.

— Сам я в Руке не был, поэтому могу судить только со слов других. Конечно, нам было непросто, потому что это был только первый этап, многие вещи в регламенте мы только пробовали. К тому же там было много спортсменов, не только лыжники. Я слышал, что кто-то излишне долго ждал результатов своего теста. Такое могло быть, и мы сделаем все возможное, чтобы в будущем это не повторилось. Но в целом отзывы были очень хорошие. И знаете что, за неделю до Руки норвежцы проводили свои внутренние соревнования, и там вообще не было тестирования на COVID. На Кубке мира мы организовали тестирование, сделали «пузырь», чтобы никто без отрицательного теста к спортсменам даже не приближался, и вдруг это стало небезопасно. Почему тогда на гонках, где тестов не было вообще, все было о'кей?

#skidefond

Coupe du monde : r?union au sommet ce vendredi ??https://t.co/B3YY83bgHh

? Nordic Focus Photo Agency pic.twitter.com/SwPL2Qfn3j — Nordic Magazine (@NordicMag) December 4, 2020

— Вы пробовали вести переговоры с норвежцами и шведами?

— Конечно. Они отвечают, что такова рекомендация врача. Хотя, повторюсь, на мой взгляд, Кубок мира сейчас — самое безопасное место, какое вообще может быть. Опасней даже просто сходить в магазин за покупками. Потому что там вы будете пересекаться с людьми без всяких тестов, и непонятно, болеют они или нет.

— Как вы относитесь к предложению российского тренера Маркуса Крамера пересмотреть календарь и провести несколько этапов Кубка мира подряд в одном месте, как в биатлоне?

— Такой вопрос можно было бы обсудить в октябре. Но на том совещании были представители всех ведущих наций: Норвегии, Швеции, России... И все те, кто сейчас жалуется, подтвердили тот календарь, который есть. Мы вместе все спланировали, и теперь просто так взять и отменить или перенести какие-то этапы невозможно. Организаторы и так несут огромные убытки. Они вложили деньги, рассчитывая на спонсоров, трансляции, продажу прав. Если бы, скажем, где-то не было снега — на такой случай у них есть страховка. Но в нынешней ситуации никакая страховка их убытки не покроет.

Мы не можем отправить домой американцев и канадцев

— Может, этапы Кубка мира до Нового года лучше вообще отменить? Какой смысл организаторам нести такие убытки, чтобы провести по факту чемпионат России?

— На этапе Кубка мира в Давосе все равно выступят более 30 команд, даже без топовых трех наций. И все эти спортсмены тоже хотят выступать и заслуживают этого. Россияне уже в Давосе и проводят там сбор. Американцы и канадцы проделали огромный путь ради этого этапа — что, мы должны отправить их домой? У меня нет опасений, что мы наберем достаточное количество участников. И конечно, все получат призовые и кубковые очки, как обычно.

— Может, страны-отказники нужно наказать — это же натуральный бойкот соревнований?

— Мы не можем, потому что у них есть медицинские причины. Официальное объяснение — что такова рекомендация доктора. К тому же они наказывают себя сами. Кубок мира — ключевые соревнования для любой команды. Именно там они создают себе имидж, зарабатывают репутацию — и в том числе спонсоров. Чемпионат мира — это какая-то пара недель, в то время как Кубок мира идет четыре месяца. И если команда от всего этого отказывается, то должны быть серьезные причины. Не говоря уже о том, что команда теряет очки, и это болезненно как для конкретных спортсменов, так и для национальной квоты в целом. Так легко можно похоронить не только нынешний сезон, но и следующий.

Ближайшие этапы Кубка мира

12-13 декабря. Давос (Швейцария)

19-20 декабря. Дрезден (Германия)

1-3 января. Тур де ски. Валь-Мюстаир (Швейцария)

5-6 января. Тур де ски. Тоблах (Италия)

8-10 января. Тур де ски. Валь-ди-Фиемме (Италия)