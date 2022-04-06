Бывший главный тренер сборной Финляндии выговорился как следует, и с его диагнозом сложно спорить.

Лишение России международных спортивных соревнований вызвало широкую дискуссию о последствиях и реальной роли страны в системе мирового спорта. Разумеется, нашлись те, кто сказал «нет России — нет проблем» и поддержал жесткие решения международных федераций. По сути, россияне сейчас не отстранены только в трех заметных видах спорта — теннисе, шахматах и дзюдо. Но и в шахматах вспыхнули споры о дисквалификации Сергея Карякина, причем его неожиданно поддержал его давний соперник норвежец Магнус Карлсен.

Да, понятно, что за 30 лет рыночной экономики российские компании не стали глобальными спонсорами мировых спортивных мероприятий (во всяком случае такими, чей уход сделает невозможным проведение турниров), а наши главные звезды живут в России и говорят почти исключительно на русском языке. Но на Западе встречаются и другие мнения — что изгнание россиян будет катастрофой. Это касается в первую очередь тех видов, где наши традиционно сильны, в частности лыжных гонок.

FIS сильно рискует, отстраняя россиян

Рейтинги лыжных гонок во время Олимпиады были в России на уровне топовых видов спорта. Мужскую эстафету посмотрели 5,6% населения с долей 26,1% от включивших в тот момент телевизор. Конечно, рейтинги в Норвегии в разы выше. Но там и население в 30 раз меньше. Посмотрите на ажиотаж на последних чемпионатах России в Тюмени и Сыктывкаре — люди по несколько часов ждут, чтобы сфотографироваться с Большуновым и Непряевой. Отрицать, что российский рынок лыж важен для FIS, тоже неправильно.

И именно лыжные гонки могут наиболее серьезно пострадать от отстранения россиян. Противостояние Россия — Норвегия вдохнуло новую жизнь в лыжный спорт, треш-ток Клебо, Большунова, Вяльбе, норвежских журналистов был необходимой обвеской для этой дуэли. Сейчас в спортивном разделе NRK одна из топовых новостей — о выяснении отношений между Еленой Вяльбе и Вероникой Степановой. Мы поставляем шоу, в отсутствие наших лыжников скандинавам придется перейти на импортозамещение. И нет уверенности, что норвежцы, шведы и финны способны на то же самое.

Финский тренер сомневается, что отстранение принесет пользу

В Финляндии, кстати, говорят о том же самом. В видеоинтервью Iltalehti главный тренер сборной Финляндии на протяжении 10 лет (2001-2006, 2014-2018) 61-летний Рейо Юлхя рассказал свое видение проблем лыжного спорта. Уважаемый человек — под его руководством сборная взяла четыре медали в Пхенчхане и стала третьей за норвежцами и шведами. Материал вышел под названием «Отсутствие России — это катастрофа» и перечисляет по пунктам факты, которые свидетельствуют о похоронах лыжных гонок со стороны FIS. И действительно, по объемам призовых и географии можно сделать вывод, что федерации намного интереснее горные лыжи, прыжки с трамплина и даже фристайл со сноубордом, которые активно развиваются в рамках олимпийской программы, увеличивая число медалей. Здесь Россия и FIS явно попали в противоположные фазы.

«В лыжных гонках отстранение восточного соседа очень заметно», — пишет автор, напоминая, что на Олимпиаде в Китае команда Олимпийского комитета России стала самой результативной. Юлхя добавляет: «Если русские не будут задействованы, их отсутствие — это какая-то катастрофа. Выбыла из игры значительная часть соревнований. Международные лыжные гонки так не продержатся».

— Мы довольно далеки от того, чтобы отдельный спортсмен мог соревноваться и самореализовываться, — утверждает Юлхя. И называет шантажом ситуацию, в которой условием участия Александра Большунова в соревнованиях являются политические перемены в России. А такое предложение, оказывается, существует. И надо, мол, задуматься: в таких мерах больше пользы или вреда?

Александр Большунов и президент ФЛГР Елена Вяльбе. Фото Global Look Press

Неоднозначный запрет на фтор

Еще один открытый вопрос, пишут финны, — запрет на так называемые мази с фтором. Запрет вроде как есть, но его то откладывают, то не могут отмониторить — для этого нужны тщательные лабораторные исследования, которые невозможно провести в условиях этапа Кубка мира. Невозможно предоставить каждый комплект лыж после гонки оперативно в лабораторию. В норвежских СМИ осенью писали об устройстве, которое может проверять лыжи оперативно, но его не удалось ввести в оборот из-за ненадежности.

Поэтому на Олимпиаде между сборными была заключена джентльменская договоренность, что никто не будет использовать запрещенные мази. Но опытный финский тренер и здесь разбивает аргументы FIS: «В спорте высших достижений наивно думать, что все жмут друг другу руки и борются за олимпийские медали, следуя одним правилам. Не думаю, что джентльменские соглашения будут работать успешно». Издание добавляет, что запрещенные мази с фтором, вероятно, можно найти в команде сервисменов любой лыжной сборной.

Закат «Тур де Ски»

Следом Юлхя критикует то, во что превратилась главная лыжная многодневка мира. Сократилось количество гонок (6 вместо изначальных 9), сократился призовой фонд — почти вдвое: со 100 тысяч евро до 53 в прошедшем сезоне.

— Когда «Тур» только стали проводить, отношение к нему было более серьезным. Сейчас крутые спортсмены его пропускают. Безусловно, имеет значение, какие деньги разыгрываются, — утверждает эксперт.

Здесь можно добавить от себя, российских тренеров и лыжников немало критики в адрес международного календаря в целом: марафонов и скиатлонов вне чемпионата мира и Олимпийских игр почти не проводится; зрелищный «Тур Скандинавии», который опробовали два года назад, ушел в летаргический сон; этапы Кубка мира отменяются в последний момент по мановению и прихоти чиновников FIS абсолютно случайным образом. Словом, есть над чем работать. Ну и отправка Хрустальных глобусов за победу в Кубке мира по почте — как отдельная маркетинговая находка.

Словом, в лыжных гонках и без того проблем было достаточно, а после ухода Йохауг и отстранения Большунова с Непряевой FIS просто дострелит себе обе ноги. На чем бежать дальше будем?