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Сегодня, 15:08

Вяльбе — о популярности лыжных гонок: «Надо интересоваться результатами, а не дурацкими вещами»

Вяльбе поделилась мнением о популярности лыжных гонок после Кубка России
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Елена Вальбе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением по поводу шестого этапа Кубка России, который проходит в Сыктывкаре.

— Шестой этап, что можете сказать по поводу того, насколько Сыктывкар готов к этому этапу?

— По-моему, все готово. Нам немного не хватает снега на длинную дистанцию. Но мы знаем что все готовили, снег собирали. Даже погоду наладили, спасибо! Место известное, все в порядке.

— Можно сказать, что Сыктывкар — место силы лыжников?

— Это ваш лозунг. Мы его не отрицаем. Здесь известные лыжники были, есть и, надеюсь, будут. Поэтому не будем отрицать этих слов.

— Важна ли эта история в части интереса к лыжным гонкам?

— По моему мнению, надо интересоваться результатами, а не какими-то дурацкими вещами.

Шестой этапе Кубка России в Сыктывкаре проходит с 12 по 15 января.

Елена Вяльбе
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