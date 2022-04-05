«Мы помогли ему стать мучеником». Карлсен раскритиковал ФИДЕ за дисквалификацию Карякина

Чемпион мира против наказаний за убеждения.

Две недели назад российский гроссмейстер Сергей Карякин получил, возможно, самую странную шестимесячную дисквалификацию в истории. Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отстранила титулованного гроссмейстера от соревнований за высказывания о событиях на Украине. Это решение прокомментировали все заинтересованные стороны, но главная на сегодня звезда шахматного мира, чемпион мира Магнус Карлсен воздерживался от высказывания своей позиции.

Нельзя искусственно останавливать карьеру

Но вот знаменитый норвежец заговорил. Причем высказал не самое популярное на Западе мнение.

«По поводу дисквалификации сложно что-то сказать, потому что ситуация новая, — отметил Карлсен в интервью VG. — В истории не так много подобных примеров. Я не согласен с позицией Карякина, но правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Не уверен. Возможно, в трудные времена это окупится, но еще и создаст прецедент, который может повториться в дальнейшем».

«Мы дали ему именно то, чего он хотел? Сергей хотел быть жертвой «санкционной тирании Запада». Теперь Карякин может рассказывать об этом дома — и это хорошо работает. Мы сами помогли ему в этом. Не знаю, хорошо это или плохо, но мы помогли ему стать мучеником», — считает сильнейший шахматист планеты.

Отвечая на вопрос, сможет ли Карякин вновь участвовать в международных турнирах, Карлсен заявил, что сомневается в этом. Хотя, на его взгляд, нельзя искусственно останавливать карьеру россиянина.

Магнус Карлссен. Фото Getty Images

— Истинные чемпионы имеют четкую позицию, — отреагировала на слова Карлсена в интервью «СЭ» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина. — Они за справедливость. А вот все остальные... Большинство спортсменов, к сожалению, молчат. А те, кто уверены в своих силах, говорят и поддерживают наших ребят. Это вызывает уважение.

— Позиция Карлсена — позиция адекватного спортсмена, — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Ни один спортсмен не может быть отстранен за свою позицию, и произошедшее с Карякиным — вопиющее нарушение прав. Сергей принял правильное решение оспаривать отстранение в CAS, подобные вещи нельзя принимать. Хочется верить, что и ФИДЕ рано или поздно поймет ошибочность своих решений. Как и другие международные федерации, отстранившие наших спортсменов по политическим причинам.

— Карякин остается шахматистом сборной России. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить его права как спортсмена, и найдем механизм компенсации тех финансовых потерь, которые он понес, — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

За дисквалификацию голосовали представители Гайаны и Непала

Сам Карякин говорил, что намерен опротестовать решение комитета по этике и дисциплинарным вопросам Международной федерации шахмат. Он рассматривает несколько вариантов: обратиться с апелляцией в ФИДЕ, подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) или же действовать по обоим направлениям. Юристы гроссмейстера занимаются этим вопросом.

Дисквалификация Карякина отсчитывается с 21 марта 2022 года. Если апелляция не даст эффекта, то гроссмейстер пропустит главный старт года — турнир претендентов в Мадриде (16 июня — 7 июля), куда он прошел через жесткий отбор, а также ряд других крупных стартов. Таким образом, Карякин минимум на полгода лишается своего основного заработка. Россиянин отметил, что в такой тяжелый период у него появилось два новых спонсора, которые помогут продолжать подготовку и оплачивать работу тренеров.

Сергей Карякин. Фото Getty Images

Отметим, что в комитете по этике и дисциплинарным вопросам ФИДЕ нет россиян. В него входят Франсуа Стридом (ЮАР), Равиндра Донгре (Индия), Раджеш Хари Джоши (Непал), Йоландер Персо (Гайана), Юлия Левитан (США). Не помог Сергею и тот факт, что ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. Этой позицией 50-летнего функционера был удивлен Матыцин.

«У него не было другого выхода? Выбор есть всегда, — подчеркнул в интервью «СЭ» министр спорта РФ. — У нас есть руководители международных федераций, которые избрали другую позицию. С юридической точки зрения, наверное, все сделано в соответствии с уставами и регламентами. Но с точки зрения этики эта позиция должна была быть более сдержанной. Они [Дворкович и глава Международной федерации спортивной стрельбы Владимир Лисин] баллотировались на эти посты как представители России. Так что вызывает много вопросов их позиция в отношении защиты наших спортсменов. Приоритетом должна быть защита базовых олимпийских принципов и единства спорта, в том числе недопущение политизации спорта и дискриминации спортсменов. А личные интересы и перспективы дальнейшего пребывания в качестве руководителя международной федерации, на мой взгляд, должны отойти на второй план».