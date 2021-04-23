Большунова встретили в Москве как рок-звезду. Километровая очередь за автографом

Лыжная сборная России и ее лидер встретились с болельщиками на автограф-сессии в ГУМе.

ГУМ, конечно, повидал самые разные мероприятия, но аналогов лыжному ажиотажу не было давно. Особенно в свете пандемии, когда вообще любое массовое скопление людей обращает на себя внимание.

Для Большунова, любое появление на публике — редкость. Наш лучший лыжник куда комфортней чувствует себя на лыжне, чем перед камерой или микрофоном. Но в магазине на Красной площади, надо отдать ему должное, Александр отработал свою роль по полной. Хотя казалось, что в какой-то момент толпа разорвет его на части, словно рок-звезду. Автографы, совместное фото — в этот день Большунов наделал их сотни, если не тысячи...

— Что вообще происходит? — поражались очереди проходившие мимо москвичи. Но фамилия Большунова теперь знакома практически всем. И в этом чуть ли не главная его заслуга. Еще пару лет назад нельзя было бы себе представить, чтобы на встрече с лыжной сборной такое творилось.

Большунов: растаможка тредбана вылилась в большую сумму

— Устали от движухи вокруг себя и постоянных интервью? — вопрос Большунову.

— Все нормально. Приятно, что пришло так много болельщиков. Очень много людей, очередь на километр, причем стоят по три-четыре человека. Люди реально болеют, приходят, интерес к лыжным гонкам растет, я это вижу. И это очень радует, постараюсь и дальше доказывать это результатами.

— После чемпионата России вы еще пробежали Югорский марафон и провели сбор в Малиновке. Зачем?

— Это закатка после основного, такого напряженного сезона. Я думаю, было правильно выходить из него именно в соревновательном ритме. Чтобы уже после этого отдохнуть и приступить к тренировкам.

— Как будете отдыхать?

— На самом деле, отдыха не должно быть. Олимпийский сезон он такой, ответственный... Это, наверное, одна из последних больших встреч. Сезон уже близко, пора заниматься своим любимым делом.

— На свадьбе 24 апреля будет много гостей?

— Нет. Коронавирус по-прежнему здесь, и мы решили не собирать большого количества людей. Будут самые близкие.

— Что с тредбаном? Он уже прибыл в Олимпийский комитет?

— Я реально не знаю. Я занимаюсь своим личным тредбаном. А что там с олимпийским, понятия не имею.

— А с вашим какая ситуация?

— Возникли проблемы с доставкой. Его надо растамаживать, а там еще такая сумма вылезла... Будем решать. Помещение для него уже есть, в Московской области. Это удобно, чтобы не тратить много времени между сборами.

— Ваш отец всегда с зимы заготавливает снег. В этом году удалось?

— Конечно. Зимой в центральной России снега было много, поэтому проблем с этим нет. В конце весны или в начале лета выложим трассу и проведем традиционные соревнования.

Жеребятьева: в подготовку к свадьбе Сашу не втягивала

Невеста Александра Большунова Анна Жеребятьева на встрече скромно держалась в сторонке. Хотя на ее плечи сейчас выпала двойная нагрузка: уже в субботу у ребят свадьба, а они только накануне прилетели в Москву с очередного сбора. И все организационные хлопоты взяла на себя Анна.

— Мы все оставили буквально на последний день, — подтвердила Жеребятьева. — Естественно, всеми вопросами в основном занимаюсь я. Иногда только спрашиваю мнение Саши. Подготовка шла почти год, и я его вообще в это не втягивала.

— Что было самым сложным в этом процессе?

— Слава богу, у нас есть организаторы. Без них было бы гораздо сложнее.

— Правда, что свадьба будет в норвежском стиле?

— Нет, конечно. Это была шутка. Будет нежная свадьба, все в пудровых оттенках...

— Кого из лыжников сборной пригласите?

— Только нашу группу Юрия Викторовича Бородавко. Плюс еще несколько пар, с кем общаемся.

— Норвежец Клэбо не приедет?

— Нет. Он ответил, что с 20 по 30 апреля снимается в шоу и, к сожалению, не сможет приехать.

— Медовый месяц у вас будет?

— Да, конечно! Где? Это пока секрет, потом узнаете.

— Что будет с вашей лыжной карьерой? Правда, что вы заканчиваете?

— Без комментариев. Пока не хочу отвечать на этот вопрос.