Российских лыжников ждет мясорубка за места на Олимпиаде. Борьба за попадание в Пекин-22 уже началась

Спокойно чувствовать себя может только Александр Большунов. Он, кстати, выступит на первом этапе Кубка мира.

По решению МОК максимальная квота лыжников на Олимпийские игры сокращена с 20 (10 мужчин и 10 женщин) до 16 человек (8+8). Для таких суперконкурентных команд, как Россия и Норвегия, это головная боль. Желающих выступить на главном старте гораздо больше.

Наша сборная столкнулась с проблемами уже на этапе отбора к Кубку мира. В эти выходные в Муонио состоялись две гонки, по итогам которых был сформирован состав на первый этап — он стартует в Руке уже в эту пятницу. И не обошлось без драмы.

Устюгов на тоненького пробился на Кубок мира

Мимо начала сезона пролетел один из героев Олимпиады-2018 Денис Спицов. По сумме двух гонок в борьбе за единственное оставшееся место в Руке он проиграл Сергею Устюгову меньше 10 секунд. Спицову, обладателю трех медалей Пхенчхана, это может очень дорого обойтись. А двукратный чемпион мира все-таки вырвал право пробежать в Финляндии всю программу — он выступит как в спринте, так и в гонках на 15 км.

Ровно как и Александр Большунов. Участие действующего обладателя Кубка мира в Руке было под вопросом из-за последствий операции, но Сан Саныч простартовался со всеми в Муонио и в классике на 15 км стал пятым, а в коньке — третьим. Очевидно, что, несмотря на скомканный финальный этап подготовки, он по-прежнему более чем конкурентоспособен. И для всех нас это огромный плюс. Круто увидеть лучшего лыжника мира в гонках с самого начала сезона.

Также всю программу в Финляндии отмолотит Андрей Ларьков. Но у него собственная квота как у действующего обладателя Кубка Восточной Европы. Это что-то вроде аналога Кубка IBU в биатлоне.

Все остальные поделены по специализациям.

Терентьев, Филимонов, Ардашев и Ретивых выступят в спринте — все они претенденты на Олимпиаду именно в этом виде программы. Вероятно участие в Руке Мельниченко, но окончательное решение по нему будет принято позже. Белов, Червоткин, Мальцев, Якимушкин и Семиков выступят на 15 км. Плюс на связку спринт — классическая гонка заявлен Бессмертных. Напомним, что в программе Пекина-2022 любимая дисциплина Александра — гонка с раздельным стартом классическим стилем. И его участие в аналогичной дистанции в Руке очень похоже на последний шанс.

У Спицова будет шанс

— Что теперь будет со Спицовым? — вопрос его личному тренеру Юрию Бородавко.

— Он побежит скиатлон в Лиллехаммере. Ему нужно проявить себя там. У нас всегда подиум являлся пропуском на Олимпийские игры. Так же стоит вопрос и сегодня. Призы — гарантия попадания в команду. Что до состава на Пекин, то на 99,9% он будет сформирован к 31 декабря. По-хорошему, всем нужно брать быка за рога уже на старте сезона.

Решением президента ФЛГР на Олимпийские игры уже отобран Большунов. И стартовать он может где хочет и как хочет. Ни у кого больше таких привилегий нет — всем остальным предстоит биться за места в команде на Кубке мира. С Александром мы после гонок в Муонио еще не говорили. Тут достаточно прохладно — 10-11 градусов. Обсудим все в отеле. В том числе проговорим, стоит ли ему бежать спринт в Руке.

Где Степанова?

В женской сборной такой страшной конкуренции за места нет. Есть три явных лидера — Ступак, Непряева и Сорина. Всю программу побежит в Финляндии Васильева — она идет по той же линии, что Ларьков.

Только в спринте выступят Фалеева, Кучерук и Мацокина, а гонки пробегут Рыгалина, Кирпиченко и Истомина. Обращает на себя внимание отсутствие в составе перспективной и очень активной в соцсетях 20-летней Вероники Степановой.

— Вероники нет, потому что классический стиль у нее пока не так хорош, — объяснил Бородавко. — В классике она может проиграть очень много, и на следующий день в преследовании сделать что-то ей будет сложно. Поэтому решили, что она поедет в Лиллехаммер, где побежит спринт и коньковый этап в эстафете. Плюс выступит в коньковой гонке в Давосе.