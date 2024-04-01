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Лыжные гонки

1 апреля, 18:00

Большунова ждет «Тур де Ски» по-российски. В Кировске стартует финал Кубка страны

2 апреля в Кировске стартует финал Кубка России по лыжным гонкам
Сергей Подушкин
Обозреватель
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Лыжник Александр Большунов.
Александр Большунов.
Фото ФЛГР
Все завершится интригующими и тяжелейшими гонками в гору.

Финальные гонки чемпионата страны по лыжным гонкам в Малиновке, напомним, были отменены, но теперь нас ждет не менее, а, может, даже более увлекательное зрелище — с 2 по 7 апреля в Кировске в формате мини-тура из четырех стартов пройдет финал Кубка России. Причем главной изюминкой соревнований станут 7 апреля гонки в гору — наш ответ знаменитому финальному подъему «Тур де Ски» с участием Александра Большунова и других лучших лыжников страны.

Наш ответ Альпе де Чермис

Вообще лыжные многодневки — очень любопытное зрелище. Особенно новогодний «Тур де Ски», пусть в отсутствие россиян и в связи с частыми проблемами со снегом в Европе в последнее время его популярность все же пошла на спад. А самым ярким событием на этом лыжном «Туре» всегда считался штурм вершины Альпе де Чермис, куда лыжники взбирались с гигантским трудом и порой после завершения дистанции подолгу лежали на снегу без сил.

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Сейчас элитные российские лыжники лишены возможности соревноваться в Альпах с иностранцами в рамках Кубка мира, но это не значит, что они должны отказываться от столь интересного формата в гонках внутри страны. Тем более со снежными вершинами в России особых проблем нет. Нашим лыжным ответом Альпам стали Хибины, а конкретно — склон горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м и набором высоты на склоне — 460 м. Причем Айкуайвенчорр оказался по этим показателям даже круче Альпе де Чермис — там общий набор 495 м, а непосредственно на склоне — 420 м. Таким образом, получается, что во время заключительных масс-стартов финала Кубка страны лыжников ждет действительно очень серьезное испытание на прочность, а зрителей — классное и увлекательное зрелище.

Новенькую трассу в конце марта уже протестировал известный лыжный тренер, наставник сборной России и сам в прошлом сильный лыжник Егор Сорин, а также президент федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин. По их оценкам, лучшие лыжники пройдут «десятку» свободным стилем примерно за 40 минут.

Лыжник Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Воплощение идеи Сан Саныча

«Это новинка, да. В прошлом сезоне это была моя идея — я предложил Юрию Викторовичу Бородавко провести гонку, которая бы отличалась от наших стандартных и довольно однотипных. В Кировске есть все условия и чтобы марафон по ущелью проводить, и горнолыжный склон, куда можно забраться и провести гонку, аналогичную финалу «Тур де Ски». Кировск — одно из немногих мест, где ты высказываешь идею, а она воплощается. Наверное, так сошлось просто, но рад, что меня услышали. Мне кажется, гонка будет сложной. Это горнолыжная трасса, подъем там 3 км, а это всегда непросто», — рассказал Большунов «Народному телевидению Хибин».

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Готовится к этому испытанию Сан Саныч серьезно — на днях в социальных сетях он опубликовал видео с тренировки в горах. Понятно, что проиграть Кубок России, где Большунов выиграл абсолютно все личные гонки в сезоне-2023/24, невозможно — преимущество над идущим вторым в общем зачете Савелием Коростелевым составляет 230 очков. Но почему бы и не сделать победный покер, взяв не только мини-тур в Кировске, а еще и выиграв все четыре дистанции? Хотя если Кубок страны Александр может пройти без поражений в личных дисциплинах, то вообще без проигрышей он не обошелся, став на чемпионате страны в Малиновке только девятым на «десятке» классикой. Впрочем, выиграть гонку в гору Большунову в любом случае будет непросто, особенно с учетом конкуренции со стороны такого крутого горовосходителя, как Денис Спицов. Да и остальные, включая Сергея Устюгова, способны оказать достойное сопротивление.

У женщин, помимо борьбы за победу в мини-туре, в Кировске развернется и сражение за общий зачет Кубка. Пока лидирует Вероника Степанова (688 очков), но Елизавета Пантрина (640), Анастасия Кулешова (602) и Евгения Крупицкая (595) не так и далеко. К тому же Степанова в Малиновке, хотя и выиграла три золота чемпионата страны, в дистанционных гонках осталась вообще без наград. Да и пропускать одни гонки, чтобы лучше подготовиться к другим, в рамках мини-тура никак не получится.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
Финал. Кировск
2 апреля, вторник
Спринт, свободный стиль. Квалификация, женщины — 11.00
Спринт, свободный стиль. Квалификация, мужчины — 11.40
Спринт, свободный стиль. Финалы, мужчины, женщины — 13.00
3 апреля, среда
10 км, гонка преследования, свободный стиль, женщины — 11.30
15 км, гонка преследования, свободный стиль, мужчины — 13.00
5 апреля, пятница
10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины — 11.00
15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины — 13.00
7 апреля, воскресенье
10 км, масс-старт в гору, свободный стиль, женщины — 10.00
10 км, масс-старт в гору, свободный стиль, мужчины — 11.00

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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