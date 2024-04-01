Большунова ждет «Тур де Ски» по-российски. В Кировске стартует финал Кубка страны

Все завершится интригующими и тяжелейшими гонками в гору.

Финальные гонки чемпионата страны по лыжным гонкам в Малиновке, напомним, были отменены, но теперь нас ждет не менее, а, может, даже более увлекательное зрелище — с 2 по 7 апреля в Кировске в формате мини-тура из четырех стартов пройдет финал Кубка России. Причем главной изюминкой соревнований станут 7 апреля гонки в гору — наш ответ знаменитому финальному подъему «Тур де Ски» с участием Александра Большунова и других лучших лыжников страны.

Наш ответ Альпе де Чермис

Вообще лыжные многодневки — очень любопытное зрелище. Особенно новогодний «Тур де Ски», пусть в отсутствие россиян и в связи с частыми проблемами со снегом в Европе в последнее время его популярность все же пошла на спад. А самым ярким событием на этом лыжном «Туре» всегда считался штурм вершины Альпе де Чермис, куда лыжники взбирались с гигантским трудом и порой после завершения дистанции подолгу лежали на снегу без сил.

Сейчас элитные российские лыжники лишены возможности соревноваться в Альпах с иностранцами в рамках Кубка мира, но это не значит, что они должны отказываться от столь интересного формата в гонках внутри страны. Тем более со снежными вершинами в России особых проблем нет. Нашим лыжным ответом Альпам стали Хибины, а конкретно — склон горы Айкуайвенчорр с общим набором высоты 580 м и набором высоты на склоне — 460 м. Причем Айкуайвенчорр оказался по этим показателям даже круче Альпе де Чермис — там общий набор 495 м, а непосредственно на склоне — 420 м. Таким образом, получается, что во время заключительных масс-стартов финала Кубка страны лыжников ждет действительно очень серьезное испытание на прочность, а зрителей — классное и увлекательное зрелище.

Новенькую трассу в конце марта уже протестировал известный лыжный тренер, наставник сборной России и сам в прошлом сильный лыжник Егор Сорин, а также президент федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин. По их оценкам, лучшие лыжники пройдут «десятку» свободным стилем примерно за 40 минут.

Фото ФЛГР

Воплощение идеи Сан Саныча

«Это новинка, да. В прошлом сезоне это была моя идея — я предложил Юрию Викторовичу Бородавко провести гонку, которая бы отличалась от наших стандартных и довольно однотипных. В Кировске есть все условия и чтобы марафон по ущелью проводить, и горнолыжный склон, куда можно забраться и провести гонку, аналогичную финалу «Тур де Ски». Кировск — одно из немногих мест, где ты высказываешь идею, а она воплощается. Наверное, так сошлось просто, но рад, что меня услышали. Мне кажется, гонка будет сложной. Это горнолыжная трасса, подъем там 3 км, а это всегда непросто», — рассказал Большунов «Народному телевидению Хибин».

Готовится к этому испытанию Сан Саныч серьезно — на днях в социальных сетях он опубликовал видео с тренировки в горах. Понятно, что проиграть Кубок России, где Большунов выиграл абсолютно все личные гонки в сезоне-2023/24, невозможно — преимущество над идущим вторым в общем зачете Савелием Коростелевым составляет 230 очков. Но почему бы и не сделать победный покер, взяв не только мини-тур в Кировске, а еще и выиграв все четыре дистанции? Хотя если Кубок страны Александр может пройти без поражений в личных дисциплинах, то вообще без проигрышей он не обошелся, став на чемпионате страны в Малиновке только девятым на «десятке» классикой. Впрочем, выиграть гонку в гору Большунову в любом случае будет непросто, особенно с учетом конкуренции со стороны такого крутого горовосходителя, как Денис Спицов. Да и остальные, включая Сергея Устюгова, способны оказать достойное сопротивление.

У женщин, помимо борьбы за победу в мини-туре, в Кировске развернется и сражение за общий зачет Кубка. Пока лидирует Вероника Степанова (688 очков), но Елизавета Пантрина (640), Анастасия Кулешова (602) и Евгения Крупицкая (595) не так и далеко. К тому же Степанова в Малиновке, хотя и выиграла три золота чемпионата страны, в дистанционных гонках осталась вообще без наград. Да и пропускать одни гонки, чтобы лучше подготовиться к другим, в рамках мини-тура никак не получится.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Финал. Кировск

2 апреля, вторник

Спринт, свободный стиль. Квалификация, женщины — 11.00

Спринт, свободный стиль. Квалификация, мужчины — 11.40

Спринт, свободный стиль. Финалы, мужчины, женщины — 13.00

3 апреля, среда

10 км, гонка преследования, свободный стиль, женщины — 11.30

15 км, гонка преследования, свободный стиль, мужчины — 13.00

5 апреля, пятница

10 км, раздельный старт, классический стиль, женщины — 11.00

15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины — 13.00

7 апреля, воскресенье

10 км, масс-старт в гору, свободный стиль, женщины — 10.00

10 км, масс-старт в гору, свободный стиль, мужчины — 11.00