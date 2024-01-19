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Большунов не знает поражений этой зимой. Сможет продержаться так до конца сезона?

Александр Большунов не проигрывает на Кубке России 15 гонок подряд
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Большунов.
Александр Большунов.
Фото ФЛГР
Оцениваем шансы трехкратного олимпийского чемпиона выиграть три десятка гонок подряд.

Нынешний сезон в лыжных гонках у мужчин не балует разнообразием победителей. Все золото, которое разыгрывалось этой зимой, забирает себе Александр Большунов. Он не проигрывает на Кубке России уже 15 гонок подряд. Возникает логичный вопрос: сможет ли он удержать планку до конца сезона?

Сколько осталось?

В августе прошлого года на сборе в белорусских Раубичах Большунов получил настолько серьезную травму спины, что у самого лыжника были сомнения по поводу предстоящего сезона. Александр думал, что на старт зимой он может вообще не выйти. Все эти разговоры про травму еще всплывают в интервью главы ФЛГР Елены Вяльбе или тренера Юрия Бородавко. Но, по сути, они потеряли свою актуальность еще в Вершине Теи на первом этапе Кубка России, где Большунов сделал первый хет-трик.

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Если раскладывать 15 победных гонок лыжника — это 10 дистанционных и 5 спринтерских. Среди них были старты, когда Александр выигрывал за явным преимуществом, опережая соперников на 30+ секунд. Однако немало и тех, в которых трехкратному олимпийскому чемпиону пришлось бороться до последних метров. Ближе всех в дистанционных гонках к нему подбирался Алексей Червоткин. Топ самых незначительных проигрышей Сан Санычу в этом сезоне (без спринтов) выглядит так:

1. Кирово-Чепецк. Разделка на 10 км классикой. Алексей Червоткин — 1,8 секунды от Большунова.

2. Тюмень. Масс-старт на 20 км классикой. Илья Семиков — 2,2 секунды.

3. Казань. Скиатлон на 20 км. Савелий Коростелев — 3,3 секунды.

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Илья Семиков.
Фото ФЛГР

На данный момент можно сказать, что Александр находится на экваторе своего потенциального рекорда. Впереди у лыжников еще 19 стартов в рамках спартакиады, Кубка и чемпионата России. Однако четыре гонки из них командные: два спринта и две эстафеты. В них просто не все зависит от Большунова. Хотя вполне вероятно, что и в этих дисциплинах он окажется на первой строчке. У сборной Архангельской области мощный состав. В командных спринтах Сан Саныч, скорее всего, выступит с призером Олимпиады Александром Терентьевым, а в эстафетах должны помочь Алексей Червоткин и Савелий Коростелев.

Таким образом, остаются 15 личных гонок, которые пройдут на четырех трассах. Сначала лыжники отправятся в Тюмень, где запланирован 6-й этап Кубка России, а после там же Спартакиада сильнейших. Затем в Малиновке состоится чемпионат страны. А завершится сезон в апреле финалом Кубка в Кировске и 70-километровым масс-стартом в Мончегорске в рамках чемпионата России.

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Наибольшую опасность для победной серии Большунова несут спринтерские гонки. Всего в календаре их осталось четыре. Однако на пути к каждому золоту нужно пройти по три контактных забега, в которых может случится все что угодно. Вспомнить хотя бы грандиозную аварию Александра с Сергеем Устюговым на этапе Кубка России в Красногорске в прошлом сезоне, в результате которой Большунов получил ссадины на лице и сотрясение.

В дистанционных гонках сложности тоже видятся в гонках с общего старта. Их в программе еще много — семь из одиннадцати. Если говорить про стиль передвижения, то эти 15 оставшихся гонок состоят из шести классических, семи коньковых и двух скиатлонов.

Для непревзойденного рекорда можно выиграть и гораздо меньше пятнадцати гонок. Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что хочет, чтобы Большунов взял все золото Кубка России. Это тоже будет мощным достижением. Но до него осталось относительно немного. В рамках Кубка страны в календаре еще шесть гонок: две в Тюмени и четыре в Кировске.

Лыжник Сергей Устюгов.
Сергей Устюгов.
Фото ФЛГР

Где Устюгов?

Главным антагонистом Большунова на российских стартах является Сергей Устюгов. Однако олимпийский чемпион до сих пор не начал свой соревновательный сезон. Устюгов формально принадлежит к группе Егора Сорина, но тренируется чаще отдельно и по планам, которые ему пишет Маркус Крамер.

«Я вот вообще не парюсь по поводу того, что я отстаю от графика. В этом году у меня другие задачи, которые я даже перед собой не ставил. Так что как пойдет, — говорил Сергей в конце ноября прошлого года в своем Telegram-канале. — Скажем, булки в этом сезоне расслабил. Самому интересно, что получится из этого сезона. Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы. Знаю, к чему могу приготовиться и где показать максимальный результат. Не забывайте, что самые главные старты — в феврале и в марте. А Кубок России пускай бегает молодежь и борется за него. Мы, старики, долго запрягаем, а потом бежим».

Тем не менее Устюгова ждали на Кубке России еще в декабре, но он продолжал идти своим путем. В интервью лыжник признавался, что пока не готов составлять конкуренцию Большунов, а как будет готов, так и поедет.

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«Бегаю я давно и знаю, что лучше подготовиться к одной гонке, чем бегать все — и ни там ни сям, — объяснял лыжник в разговоре с ТАСС. — Я хочу приехать на те гонки, на которых смогу показать конкуренцию».

В прошлом сезоне Устюгов тоже работал в своем лайт-режиме, пропуская не только отдельные гонки, но и целые этапы. Зато там, где Сергей появлялся, была феерия. Он начал сезон с третьего этапа Кубка России в Чусовом, где с ходу раздразнил всех своей победой и последующими словами про то, что обыграл сборников, называвших его мешком. Главный хайлайт той зимы — авария с Большуновым в Красногорске в декабре. А на десерт в конце сезона Устюгов подарил зрителям авантюрный марафон на 50 километров, который поразил всех, в том числе его тренера Маркуса Крамера. Олимпийский чемпион рванул со старта и дальше никого близко не подпустил, финишировав с трясущимися от судорог ногами.

Тренер Сорин говорит, что Сергей должен выйти на старт в феврале. Пока непонятно, на каких именно соревнованиях это произойдет: на шестом этапе Кубка России или сразу на спартакиаде, которая тоже состоится в Тюмени.

Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Кто еще может прервать серию Большунова?

Несмотря на внушительную серию Александра, конкуренция в России у него имеется. Нельзя сказать, что все старты он выиграл в одну калитку. В первую очередь соперником Большунова называют Савелия Коростелева. У него больше всех попаданий на подиум: три серебра и четыре бронзы. Большинство медалей 20-летний лыжник добыл в дистанционных гонках. Но мы знаем, как Савелий может быть опасен в спринтах. В начале прошлого сезона в Вершине Теи он выиграл три спринта из трех. У Большунова в тех гонках было всего две бронзы.

Большего натиска в спринтах можно ожидать от Сергея Ардашева. Спортсмен, представляющий Татарстан, дважды брал серебро в этом сезоне. Способен выигрывать и Александр Терентьев. Двукратный призер Олимпиады пока не может найти свою форму, плюс ему пришлось пропустить последний этап Кубка России из-за болезни. Но тренер Юрий Бородавко уверен, что Терентьев подойдет к спартакиаде в боевых кондициях.

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Непростой старт сезона был у Алексея Червоткина. Олимпийский чемпион тоже испытывал проблемы со спиной. Тем не менее Червоткин ближе всех подобрался к Большунову в дистанционных гонках. Часто близко маячил и Илья Семиков: в 20-километровом масс-старте в Тюмени он уступил Сан Санычу 2,2 секунды, а в скиатлоне в Кирово-Чепецке — 4,9 секунды. Гонки с общего старта — это то, где Семиков способен себя показать. Не стоит скидывать со счетов в дистанционных гонках и Артема Мальцева. В нынешнем сезоне он завоевал три серебра, а ближе всех к победе был в Вершине Теи на 15 км свободным стилем, уступив 6,3 секунды.

Желающих обойти Большунова много. Не факт, что первым, кто это сделает, будет кто-то из вышеперечисленных. Сам Александр понимает, что за спиной толпа желающих и расслабляться нельзя. Но у него другой ориентир и соперник. Трехкратный олимпийский чемпион признался, что каждый раз хочет обогнать самого себя.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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