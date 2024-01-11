Лучший лыжник Казахстана забыл «разморозить» дисквалификацию. Полторанин отстранен еще на три года

Сейчас двукратный призер чемпионатов мира владеет пунктом проката в Московской области.

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин когда-то считался большой звездой, но в 2019-м получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование кровяного допинга. В прошлом году Полторанин вернулся в спорт, вот только забыл, что официально объявлял о завершении карьеры. Забывчивость стоила 36-летнему двукратному призеру чемпионатов мира и многократному победителю этапов Кубка мира очень дорого — дисквалификацию решили продлить до 1 марта 2026-го. Таким образом, выступить на Олимпийских играх-2026 Полторанину при всем желании не суждено.

Скандал с кровяным допингом

Кто подзабыл, главный допинговый скандал в мировых лыжах за последние годы был не связан с Россией — прямо на чемпионате мира-2019 на запрещенном переливании крови стали попадаться лыжники из разных команд — Австрии, Эстонии и Казахстана. Расследование вокруг скандального доктора Маркуса Шмида затронуло и представителей других циклических видов спорта, а самыми известными лыжниками из уличенных в допинговом обмане были двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира эстонец Андрус Веэрпалу и, собственно, Полторанин.

Обоих дисквалифицировали до марта 2023-го. Правда, Веэрпалу на момент допингового скандала уже завершил карьеру и обвинялся в причастности к мошеннической схеме (среди пойманных лыжников был его сын Андреас), а в феврале ему исполнится 53 года. В общем, в качестве действующего лыжника топ-уровня его перспективы нулевые, а вот Полторанин вполне мог замахнуться на участие в Играх-2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо, особенно в классике. Ведь к тому моменту ему исполнится всего 38 лет, в этом возрасте Веэрпалу-старший, кстати, становился чемпионом мира.

Напомним, что на ЧМ-2019 в Зеефельде Полторанина задержала полиция. Чемпионат он завершил досрочно. После чего через некоторое время заявил Informburo.kz следующее: «Никогда в жизни я не принимал допинг. На чемпионате мира единственный раз, когда у меня был соблазн использовать запрещенный метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад. Я хотел принести победу нашей стране и порадовать болельщиков. Сожалею о случившемся и приношу извинения всем спортсменам, любителям спорта, руководству страны и народу».

Фото Global Look Press

Работа в России

Но Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в чистоту казахстанского лыжника не поверила, представив обзор документов по «запрещенному переливанию крови». Где говорилось, что Полторанин занимался гемотрансфузией и в олимпийском Пхенчхане 2018 года. Да и сам Алексей не стал оспаривать свою вину, исчезнув из публичного поля. Его дисквалифицировали до 1 марта 2023-го, аннулировав все результаты с февраля 2018-го. Напомним, на Играх в Пхенчхане казахстанец лидировал в олимпийском марафоне, но не выдержал темпа и не попал даже в топ-10.

В 2023-м пошли разговоры о возвращении самого титулованного лыжника Казахстана в гонки. Генеральный секретарь федерации Казахстана Андрей Невзоров заявил, что слышал про Алексея «только какие-то разговоры за углом, что он будет тренироваться», но дал понять — против возвращения Полторанина в национальную команду он против ничего не имеет. Знаменитый итальянец Федерико Пеллегрино также дал понять, что не видит в возвращении Алексея ничего странного, приведя в пример норвежку Терезу Йохауг, триумфально вернувшуюся в лыжи после допинговой дисквалификации.

Фото Global Look Press

Тем не менее в крупных стартах Полторанин не участвовал, в сборную на международные соревнования не возвращался. И не факт, что собирался вновь выступать на топ-уровне. Теперь же стало известно — срок дисквалификации ему продлили до 2026 года. Виной тому стал неправильный «выход из дисквалификации» лыжника. Ведь Алексей ранее написал заявление о завершении карьеры и был, как следствие, исключен из всех пулов допинг-тестирования, а его дисквалификация «заморозилась». И по правилам при возобновлением карьеры Полторанин должен был написать новое заявление, чтобы вернуться в пул и «разморозить» свое отстранение. Однако он этого не сделал, нарушив антидопинговые правила FIS и требования кодекса ВАДА. По сведениям издания Sportarena.kz, сейчас Полторанин живет в России — он в конце 2022-го открыл салон по прокату лыж и велосипедов в Московской области.