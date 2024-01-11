Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Допинг

Сегодня, 16:30

Лучший лыжник Казахстана забыл «разморозить» дисквалификацию. Полторанин отстранен еще на три года

Дисквалификация казахстанского лыжника Полторанина продлена до 2026 года
Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лыжник Алексей Полторанин
Алексей Полторанин.
Фото Global Look Press
Сейчас двукратный призер чемпионатов мира владеет пунктом проката в Московской области.

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин когда-то считался большой звездой, но в 2019-м получил четырехлетнюю дисквалификацию за использование кровяного допинга. В прошлом году Полторанин вернулся в спорт, вот только забыл, что официально объявлял о завершении карьеры. Забывчивость стоила 36-летнему двукратному призеру чемпионатов мира и многократному победителю этапов Кубка мира очень дорого — дисквалификацию решили продлить до 1 марта 2026-го. Таким образом, выступить на Олимпийских играх-2026 Полторанину при всем желании не суждено.

Скандал с кровяным допингом

Кто подзабыл, главный допинговый скандал в мировых лыжах за последние годы был не связан с Россией — прямо на чемпионате мира-2019 на запрещенном переливании крови стали попадаться лыжники из разных команд — Австрии, Эстонии и Казахстана. Расследование вокруг скандального доктора Маркуса Шмида затронуло и представителей других циклических видов спорта, а самыми известными лыжниками из уличенных в допинговом обмане были двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира эстонец Андрус Веэрпалу и, собственно, Полторанин.

Австрийская полиция провела обыски в отелях, где живут команды на чемпионате мира. Австрийская полиция снимает лыжников прямо с трассы. Дичь в Зефельде

Обоих дисквалифицировали до марта 2023-го. Правда, Веэрпалу на момент допингового скандала уже завершил карьеру и обвинялся в причастности к мошеннической схеме (среди пойманных лыжников был его сын Андреас), а в феврале ему исполнится 53 года. В общем, в качестве действующего лыжника топ-уровня его перспективы нулевые, а вот Полторанин вполне мог замахнуться на участие в Играх-2026 в Милане и Кортина д'Ампеццо, особенно в классике. Ведь к тому моменту ему исполнится всего 38 лет, в этом возрасте Веэрпалу-старший, кстати, становился чемпионом мира.

Напомним, что на ЧМ-2019 в Зеефельде Полторанина задержала полиция. Чемпионат он завершил досрочно. После чего через некоторое время заявил Informburo.kz следующее: «Никогда в жизни я не принимал допинг. На чемпионате мира единственный раз, когда у меня был соблазн использовать запрещенный метод, но, слава богу, этого не произошло, чему я очень рад. Я хотел принести победу нашей стране и порадовать болельщиков. Сожалею о случившемся и приношу извинения всем спортсменам, любителям спорта, руководству страны и народу».

Лыжник Алексей Полторанин
Фото Global Look Press

Работа в России

Но Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) в чистоту казахстанского лыжника не поверила, представив обзор документов по «запрещенному переливанию крови». Где говорилось, что Полторанин занимался гемотрансфузией и в олимпийском Пхенчхане 2018 года. Да и сам Алексей не стал оспаривать свою вину, исчезнув из публичного поля. Его дисквалифицировали до 1 марта 2023-го, аннулировав все результаты с февраля 2018-го. Напомним, на Играх в Пхенчхане казахстанец лидировал в олимпийском марафоне, но не выдержал темпа и не попал даже в топ-10.

Обвиняемых в использовании кровяного допинга отстранили от соревнований. Допинговый кошмар в Зефельде. Надо ли злорадствовать?

В 2023-м пошли разговоры о возвращении самого титулованного лыжника Казахстана в гонки. Генеральный секретарь федерации Казахстана Андрей Невзоров заявил, что слышал про Алексея «только какие-то разговоры за углом, что он будет тренироваться», но дал понять — против возвращения Полторанина в национальную команду он против ничего не имеет. Знаменитый итальянец Федерико Пеллегрино также дал понять, что не видит в возвращении Алексея ничего странного, приведя в пример норвежку Терезу Йохауг, триумфально вернувшуюся в лыжи после допинговой дисквалификации.

Лыжник Алексей Полторанин
Фото Global Look Press

Тем не менее в крупных стартах Полторанин не участвовал, в сборную на международные соревнования не возвращался. И не факт, что собирался вновь выступать на топ-уровне. Теперь же стало известно — срок дисквалификации ему продлили до 2026 года. Виной тому стал неправильный «выход из дисквалификации» лыжника. Ведь Алексей ранее написал заявление о завершении карьеры и был, как следствие, исключен из всех пулов допинг-тестирования, а его дисквалификация «заморозилась». И по правилам при возобновлением карьеры Полторанин должен был написать новое заявление, чтобы вернуться в пул и «разморозить» свое отстранение. Однако он этого не сделал, нарушив антидопинговые правила FIS и требования кодекса ВАДА. По сведениям издания Sportarena.kz, сейчас Полторанин живет в России — он в конце 2022-го открыл салон по прокату лыж и велосипедов в Московской области.

Алексей Полторанин
ВАДА
1
1
Читайте также
Биография Франца Беккенбауэра: жизнь и карьера легенды мирового футбола
ИИХФ отстранила сборную Израиля от соревнований под своей эгидой
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«С трудом выходила на трассу — замерзали руки». Лыжников в Казани встретили аномальные морозы

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости