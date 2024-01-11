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«С трудом выходила на трассу — замерзали руки». Лыжников в Казани встретили аномальные морозы

Большунов продлил победную серию на этапе Кубка России
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Большунов.
Фото Федерация лыжных гонок России
Вероника Степанова.
Фото Федерация лыжных гонок России
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Арктическое вторжение против Большунова и Степановой.

Кубок России. Пятый этап
Женщины, 10 км (С), раздельный старт
1. Вероника Степанова — 25.18,8
2. Алина Пеклецова — 39,0
3. Елизавета Пантрина — 46,3
Мужчины, 15 км (С), раздельный старт
1. Александр Большунов — 34.46,5
2. Артем Мальцев — 46,9
3. Савелий Коростелев — 53,1

В Казани начался пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. Это первый старт всероссийского уровня в городе с советских времен и серьезная проверка для новой лыжно-биатлонной базы Татарстана, строительство которой сопровождали несколько скандалов. Судя по первым отзывам, спортсмены и тренеры стадионом «Мирный» довольны, однако у организаторов была новая напасть, которая им уже была неподвластна — погода. Крещенские морозы не отступают, так что главным соперником для Александра Большунова и других звезд соревнований была матушка-природа.

Пеклецова и Пантрина финишировали следом за Степановой

Лыжно-биатлонный стадион в Казани можно считать официально открытым. Формально объект ввели в эксплуатацию весной прошлого года, однако только в январе 2024-го до «Мирного» добрались лучшие лыжники России. Елена Вяльбе сдержала свое обещание и привезла в Татарстан один из этапов Кубка России, что воодушевило как тренеров, так и спортсменов. Одно дело сидеть в Хакасии на Вершине Теи, где крупных населенных пунктов нет в радиусе 100 километров, и совсем другое — пусть и на окраине, но в черте крупного миллионника. Правда, о том, чтобы погулять, для гостей пятого этапа Кубка речи особо не шло, потому что погода настаивала на том, чтобы не выходить за пределы гостиницы. Формально в четверг температура не опускалась днем ниже минус 18, однако из-за ветра и снегопада ощущения были как при морозе минус 25.

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Однако у лыжников вариантов нет — надо выходить на трассу и бежать. Соревновательная программа началась с гонок с раздельным стартом. Начали девушки на дистанции в 10 километров, и последний круг многим давался с откровенным трудом. «Погода сегодня достаточно холодная была, стартовать очень непросто было, замерзли руки», — с трудом поделилась впечатлениями после финиша Алина Пеклецова, финишировавшая второй. Первое место вновь у Вероники Степановой. Она набрала форму и пока что выступает в своей отдельной лиге. А вот на позициях ниже много своих интриг. В частности, внимание на себя обратила Елизавета Пантрина. По дистанции она претендовала даже на лидерство, однако финишировала только третьей — не хватило сил на последний круг. Впрочем, причина неудачи может быть и в проблемах с подготовкой. Елизавета заболела незадолго до Нового года и вернулась к полноценным тренировкам только на днях.

Вероника Степанова.
Фото Федерация лыжных гонок России

Коростелев хотел остановить Большунова, но едва не выпал из тройки

Не могла показать свой максимум в Казани и олимпийская чемпионка Татьяна Сорина. Лыжница пропустила последние полтора месяца из-за проблем со здоровьем, а в «Мирном» финишировала восьмой. «Трудно оценить свою форму, потому что полтора месяца у меня выпало из подготовки. С 27 ноября я не стояла на лыжах и буквально 1 января только начала двигаться, ногами толкаться. Не могла нормально даже наступать на ногу, делала все тренировки только в тренажерном зале на станке, силовые упражнения», — рассказывала Татьяна. По словам Сориной, еще в декабре она каталась только «на руках», а ногами начала шевелить лишь в первые дни нового года. Тренер Егор Сорин и вовсе заявил, что, учитывая обстоятельства, никаких спортивных задач перед его супругой стоять не могло.

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Мужчинам пришлось труднее. В отличие от девушек они бежали 15 километров, что точно было в плюс для Александра Большунова. В отличие от другой звезды лыж мирового уровня Йоханнеса Клебо, Сан Саныч любит стайерские дистанции. Марафона в программе казанского этапа нет. Однако и на такой «разделке» Большунов в своем текущем состоянии неудержим. Он с самого начала взял с места в карьер и визуально легко завоевал свою 13-ю медаль подряд. Уже даже интересно, кто первым сможет остановить трехкратного олимпионника? Такую цель ставит перед собой амбициозный Савелий Коростелев. Однако в четверг молодой спортсмен с трудом доехал последний круг и едва не проиграл даже бронзу Ивану Горбунову. Серебро спокойно забрал Артем Мальцев, а Большунов вновь вышел в свою отдельную лигу и привез соперникам больше 40 секунд. Пока что равных ему нет, как бы кто ни надеялся.

Александр Большунов
Артем Мальцев
Вероника Степанова
Савелий Коростелев
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