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Женская гонка преследования на этапе Кубка мира в Руке стартует в 15.45 по московскому времени

15:10

Женская гонка преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке состоится в 15.45 по московскому времени, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Россию в предстоящей гонке представят: Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Лилия Васильева, Яна Кирпиченко, Мария Истомина, а также Анастасия Рыгалина.

Отметим, что температура воздуха в Руке опустилась до минус 23 градусов. Согласно регламенту FIS соревнования по лыжным гонкам могут быть отменены, если температура воздуха достигает минус 22 градусов.

Напомним, что изначально гонка была запланирована на 12:20 по московскому времени, но была дважды перенесена из-за холода.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FISCrossCountry/status/1464927229276790790

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Карен Саркисян все материалы автора
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