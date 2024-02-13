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Сегодня, 00:41

Завьялов заявил, что Большунов двигается в своем темпе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион мира и призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Завьялов высказался об успехах Александра Большунова.

«На сегодняшний день Александр — сильнейший лыжник России. И можно только порадоваться его 20-й победе подряд. О чем свидетельствует его признание в несовершенстве собственной техники? Конечно, любой спортсмен стремится найти, в чем мог бы прибавить. На итоговый результат влияет очень много факторов, но немаловажно и то, что соперники все равно стремятся навязывать ему конкуренцию. Александр не становится лидером еще на старте — он двигается в своем темпе и борется с ребятами. Но он хорошо отработал на финишах», — приводит слова Завьялова RT.

Большунов выиграл три аналогичных гонки на Спартакиаде. Теперь у него 20 подряд побед в личных гонках.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1271880-zayavyalov-bolshunov-uspeh-sekret
Александр Большунов
Александр Завьялов
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