Завьялов заявил, что Большунов двигается в своем темпе

Чемпион мира и призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Завьялов высказался об успехах Александра Большунова.

«На сегодняшний день Александр — сильнейший лыжник России. И можно только порадоваться его 20-й победе подряд. О чем свидетельствует его признание в несовершенстве собственной техники? Конечно, любой спортсмен стремится найти, в чем мог бы прибавить. На итоговый результат влияет очень много факторов, но немаловажно и то, что соперники все равно стремятся навязывать ему конкуренцию. Александр не становится лидером еще на старте — он двигается в своем темпе и борется с ребятами. Но он хорошо отработал на финишах», — приводит слова Завьялова RT.

Большунов выиграл три аналогичных гонки на Спартакиаде. Теперь у него 20 подряд побед в личных гонках.