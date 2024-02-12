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12 февраля, 22:01

Вяльбе: «Уровень организации лыжных соревнований Спартакиады, как на Олимпиаде»

Вяльбе оценила выступление олимпийских чемпионов Большунова и Степановой на Спартакиаде
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление олимпийских чемпионов Александра Большунова и Вероники Степановой на Спартакиаде.

«Отличное выступление Степановой. Выходит на каждую гонку, борется. Все хорошо. Не могу сказать, что я ждала большего или нет. У нее есть конкуренты. Это радует, что на самом деле девчонки навязывают борьбу. Заранее не сдаются. 20-я победа Большунова подряд? Думаю, что он недосягаем, несмотря на то, что энное количество спортсменов выходит с одной мыслью: обыграть Большунова. Но реально на сегодняшний день он лучший из лучших. Как оцениваю уровень организации лыжных соревнований на Спартакиаде? У нас уровень, как и на Олимпийских играх. Здесь все отточено до всяких мелочей. Мы только каждый день молим бога, что у нас проходят соревнования в том месте, где уже не раз проходили. Люди все заранее отработали. На Кубке России мы делали очередную генеральную репетицию перед Спартакиадой. Поэтому Тюмень — большие молодцы в плане организации. Мы надеемся, что у Спартакиады есть будущее», — приводит слова Вяльбе «Спорт День за Днем».

Степанова завоевала три медали: золото в скиатлоне, серебро в спринте и гонку с раздельным стартом.

Большунов выиграл три аналогичных гонки на Спартакиаде. Теперь у него 20 подряд побед в личных гонках.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vyalbe-uroven-organizatsii-lyzhnykh-sorevnovaniy-spartakiady-kak-na-olimpiade
Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Вероника Степанова
Елена Вяльбе
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