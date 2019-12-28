Юрий Бородавко: «Всегда приятно начинать с призовых мест»

Тренер Юрий Бородавко считает, что российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов своими результатами на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» показали, что способны бороться за высокие места.

— Хочу всех поздравить с победой Сергея Устюгова, с призовым местом Александра Большунова, — цитирует Бородавко ТАСС. — Всегда приятно начинать с призовых мест. «Тур де Ски» — длинный турнир, но первая гонка показала, что Сергей и Александр находятся в хорошем состоянии и способны бороться. Поэтому с надеждой смотрим на весь тур.

Травма спины Александра осталась в прошлом, проблем с ней нет. На спринт смотрим с надеждой, чтобы ребята как минимум повторили тот успех, который был сегодня.