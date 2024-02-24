Бородавко — о споре Большунова и Степановой: «У каждого человека свой психотип»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал спор между лыжниками Александром Большуновым и Вероникой Степановой.

«Меня это мало интересует, не знаю тонкостей и не считаю это чем-то интересным. Все люди разные, не нужно мерить всех одинаково. У каждого человека свой психотип, нельзя что-то навязывать. Как на Большунова повлияла эта история? Лучше задать этот вопрос ему», — приводит слова Бородавко Betonmobile.

Олимпийская чемпионка назвала победы Большунова «скучными». В ответ Большунов заявил, что его совершенно не интересует Степанова.