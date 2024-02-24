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Лыжные гонки

24 февраля, 21:53

Бородавко — о споре Большунова и Степановой: «У каждого человека свой психотип»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал спор между лыжниками Александром Большуновым и Вероникой Степановой.

«Меня это мало интересует, не знаю тонкостей и не считаю это чем-то интересным. Все люди разные, не нужно мерить всех одинаково. У каждого человека свой психотип, нельзя что-то навязывать. Как на Большунова повлияла эта история? Лучше задать этот вопрос ему», — приводит слова Бородавко Betonmobile.

Олимпийская чемпионка назвала победы Большунова «скучными». В ответ Большунов заявил, что его совершенно не интересует Степанова.

Вероника Степанова и&nbsp;Александр Большунов. «Он не понимает значения слова «сарказм». Зачем Степанова поссорилась еще и с Большуновым?

Источник: Betonmobile
Александр Большунов
Вероника Степанова
Юрий Бородавко
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