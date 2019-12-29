Юрий Бородавко не удивлен победе Устюгова на старте «Тур де ски»

Тренер сборной России Юрий Бородавко поделился впечатлениями от победы Сергея Устюгова в масс-старте и третьего места Натальи Непряевой в спринте на первом этапе «Тур де ски» в Швейцарии .

— Мы от Сергея всегда ожидаем хороших результатов. Знаем его мощный финиш, знаем его волевые качества. Не вижу в этом ничего удивительного, — цитирует «РИА Новости» Бородавко. — Тур только начинается. Порадовало то, что она (Наталья Непряева) выдала такой мощный и быстрый финиш. Это вселяет определенный оптимизм. Смотрим дальше, потому что «Тур де Ски» продолжается. Идем дальше. По ее движениям видно, что она выходит на свой оптимальный уровень.