Йохауг стала чемпионкой мира в гонке на 30 километров, Седова - 14-я

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зефельде (Австрия) состоялась женская гонка c общего старта на 30 километров свободным стилем. Победу одержала норвежка Тереза Йохауг.

Второе место заняла норвежка Ингвильд Остберг. На третьем месте шведка Фрида Карлссон. Четвертой стала американка Джессика Диггинс, пятой шведка - Шарлотта Калла. Лучшая среди россиянок Анастасия Седова - 14-я.

Лыжные гонки

Зефельд (Австрия)

Чемпионат мира

Женщины

Масс-старт, 30 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) - 1:14.26,2

2. Ингвильд Остберг (Норвегия) - отставание 36,8

3. Фрида Карлссон (Швеция) - 44,0

4. Джессика Диггинс (США) - 1.05,09

5. Шарлотта Калла (Швеция) - 1.16,6

6. Эбба Андерссон (Швеция) - 1.17,3

14. Анастасия Седова (Россия) - 4.40,5

17. Анна Нечаевская (Россия) - 5.22,8

27. Елена Соболева (Россия) - 7.53,2

29. Мария Истомина (Россия) - 8.18,0