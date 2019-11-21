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Йоханнес Клебо: «Я лучше бы выиграл спринт в Дрездене, чем марафон в Холменколлене»

21 ноября 2019, 17:12
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Трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо считает спринты самыми интересными гонками.

— Я думаю, что спринт — это самое интересное, — приводит слова Клебо TV2. — Я хочу стать лучше в дистанционных гонках, потому что мне важно бороться за победу в Кубке мира.

Если бы мне предложили выбрать гонку, то я лучше бы выиграл спринт в Дрездене, чем марафон в Холменколлене.

Да, я знаю, что марафон в Холменколлене — это грандиозно, и требуется очень многое, чтобы его выиграть. Но чтобы выиграть спринт, тоже нужно многое. Посмотрите, сколько там разных ситуаций и сценариев, так много сложных дуэлей. Я считаю это впечатляющим и высоко ценю.

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