Вылегжанин подвел итоги «Тур де Ски»: «Очень хорошо проявили себя! Ждем Олимпийских игр»

Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин в разговоре с «СЭ» подвёл итоги выступления российских лыжников на «Тур де Ски».

Победителем многодневки «Тур де Ски» стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Это стало известно после масс-старта на 10 километров свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия). Вторым стал россиянин Александр Большунов.

«В любом случае это призовая тройка, — сказал Вылегжанин «СЭ». — Большунов боролся, были длинные гонки. Отыграть 2 минуты у Клебо было бы сенсацией. Все знают, что Клебо на данный момент очень хорошо выглядит. Сенсации не произошло. Радостно, что Денис Спицов проявил себя на этом этапе. Не выиграл, но боролся. Я смотрел гонку, переживал, думал, что должно хватить. Он хорошо начал подъем, но не хватило 7 секунд».

Вылегжанин отметил, что «Тур де Ски» является этапом подготовки к Олимпийским играм.

«Тур де Ски» является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм. Для популяризации лыжных гонок это очень интересно. Люди сейчас не работают, смотрят телевизор. А наши выступают, борются за пьедестал. Мы очень хорошо себя проявили на этом турнире. Российские спортсмены постоянно боролись и были в призах. С нетерпением ждем Олимпийские игры, где будет сделана корректировка", — добавил Вылегжанин.

Клебо выиграл «Тур де Ски» впервые в своей карьере. В двух предыдущих многодневках побеждал Большунов.